  3. T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार कप्तान और अक्षर पटेल होंगे उपकप्तान

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर को किया गया है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) करेंगे, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल (Shubman Gill) टीम का पार्ट नहीं हैं। टीम का उप-कप्तान अक्षर पटेल (Vice-Captain Axar Patel) को बनाया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर को किया गया है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) करेंगे, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल (Shubman Gill) टीम का पार्ट नहीं हैं। टीम का उप-कप्तान अक्षर पटेल (Vice-Captain Axar Patel) को बनाया गया है। 15 सदस्यीय टीम में ईशान किशन और रिंकू सिंह भी शामिल हैं। ईशान 2 साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं।

टी20 विश्व कप के लिए टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन।

न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा, जबकि टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। ये टी20 सीरीज इसलिए भी अहम होगी क्योंकि टीम इंडिया के पास टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ये आखिरी मौका होगा। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे वर्ल्ड खेलने के लिए जाएगी।

शुभमन गिल को बाहर करना हैरत भरा है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका सीरीज तक टीम के उप-कप्तान थे। शुभमन को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। जितेश शर्मा भी 15 सदस्यीय टीम का पार्ट नहीं हैं। बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को निर्धारित है। गत चैम्पियन भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है। इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम भी हैं।

खास बात यह है कि टीम इंडिया अपने ग्रुप मुकाबले चार अलग-अलग स्टेडियमों में खेलेगी। भारतीय टीम के ग्रुप मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) में आयोजित किए जाएंगे।

भारत का शेड्यूल

भारत बनाम अमेरिका – 7 फरवरी, मुंबई
भारत बनाम नामीबिया – 12 फरवरी, दिल्ली
भारत बनाम पाकिस्तान – 15 फरवरी, कोलंबो
भारत बनाम नीदरलैंड्स – 18 फरवरी, अहमदाबाद

