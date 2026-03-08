  1. हिन्दी समाचार
T20 World Cup Champion : पीएम मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को दी बधाई, कहा- टीम ने दिखाया शानदार जज्बा

By संतोष सिंह 
Updated Date

T20 World Cup Champion :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टी20 विश्वकप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, ‘चैंपियंस! आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई। यह शानदार जीत जबरदस्त स्किल्स, पक्के इरादे और टीमवर्क को दिखाती है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त हिम्मत दिखाई है। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। बहुत अच्छा काम किया टीम इंडिया।’

