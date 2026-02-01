T20 WC Warm Up Matches : कल से खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के वार्मअप मैच, जानें- कब-कहां देख पाएंगे भारत के मुकाबले

  1. हिन्दी समाचार
T20 WC Warm Up Matches : आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी, 2026 से शुरू होने वाला है। जिससे पहले 2 फरवरी से 6 फरवरी, 2026 तक 16 वार्म-अप मैच खेले जाने हैं। ये वार्म-अप मैच आमतौर पर पूरे इंटरनेशनल मैच नहीं होते, बल्कि प्रैक्टिस गेम होते हैं, जिनके रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किए जाते हैं। हालांकि, टूर्नामेंट की तैयारी के मद्देनजर ये बेहद अहम हैं। आइये जानते हैं कि भारत के वार्मअप मैच फैंस कब-कहां देख पाएंगे- 

पढ़ें :- क्या संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग XI से हुए बाहर? तिरुवनंतपुरम में ही टीम मैनेजमेंट ने दे दिये संकेत

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026: वार्म-अप शेड्यूल

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026: वार्म-अप शेड्यूल

मैच 1: अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड बेंगलुरु में – 2 फरवरी, दोपहर 3 बजे IST

मैच 2: इंडिया A बनाम USA नवी मुंबई में – 2 फरवरी, शाम 5 बजे IST

मैच 3: कनाडा बनाम इटली चेन्नई में – 2 फरवरी, शाम 7 बजे IST

मैच 4: श्रीलंका A बनाम ओमान बेंगलुरु में – 3 फरवरी, दोपहर 1 बजे IST

मैच 5: नीदरलैंड्स बनाम जिम्बाब्वे कोलंबो में – 3 फरवरी, दोपहर 3 बजे IST

मैच 6: नेपाल बनाम USA चेन्नई में – 3 फरवरी, शाम 5 बजे IST

मैच 7: नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड बेंगलुरु में – 4 फरवरी, दोपहर 1 बजे IST

मैच 8: अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज बेंगलुरु में – 4 फरवरी, दोपहर 3 बजे IST

मैच 9: आयरलैंड बनाम पाकिस्तान कोलंबो में – 4 फरवरी, शाम 5 बजे IST

मैच 10: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका नवी मुंबई में – 4 फरवरी, शाम 7 बजे IST

मैच 11: ओमान बनाम जिम्बाब्वे कोलंबो में – 5 फरवरी, दोपहर 1 बजे IST

मैच 12: कनाडा बनाम नेपाल चेन्नई में – 5 फरवरी, दोपहर 3 बजे IST

मैच 13: ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स कोलंबो में – 5 फरवरी, शाम 5 बजे IST

मैच 14: न्यूजीलैंड बनाम USA नवी मुंबई में – 5 फरवरी, शाम 7 बजे IST

मैच 15: इटली बनाम UAE चेन्नई में – 6 फरवरी, दोपहर 3 बजे IST

मैच 16: इंडिया A बनाम नामीबिया बेंगलुरु में – 6 फरवरी, शाम 5 बजे IST

कहां देख पाएंगे लाइव मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्मअप मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (जैसे, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD, और रीजनल/हिंदी चैनल) पर होने की संभावना है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स के पास 2026 तक भारत में ICC इवेंट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जिसमें वार्म-अप मैच भी शामिल हैं अगर उन्हें कवर किया जाता है। इसके अलावा, इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar (या JioCinema/Hotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

