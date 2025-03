Taiwan: ताइवान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सात चीनी विश्वविद्यालयों पर लगाया प्रतिबंध

Taiwan : ताइवान शिक्षा मंत्री चेंग यिंग-याओ ( Cheng Ying-yao) के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण ताइवान ने चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Chinese Industry and Information Technology) से जुड़े सात विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाए हैं। खबरों के अनुसार, उन्होंने कहा कि ताइवान के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों (Taiwanese universities and research institutes) को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की रक्षा (Protecting Critical Technology) के लिए इन सात चीनी विश्वविद्यालयों के साथ किसी भी शैक्षणिक गतिविधियों या आदान-प्रदान में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 2020 से, अमेरिका के छात्रों और शोधकर्ताओं को इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन या काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

चेंग ने कहा कि “चीन के राष्ट्रीय रक्षा के सात बेटे” कहे जाने वाले चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने से पहले इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। ताइपे टाइम्स के अनुसार, इन सात विश्वविद्यालयों में बेइहांग विश्वविद्यालय (Beihang University), बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Beijing Institute of Technology), नॉर्थवेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी (Northwestern Polytechnical University), नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ( Nanjing University of Aeronautics and Astronautics), नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Nanjing University of Science and Technology), हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (Harbin Institute of Technology and Harbin Engineering University) शामिल हैं।