Take Special Care in the First Three Months: प्रेगनेंसी पहले तीन माह में गलती से भी न करें इन चीजों का सेवन, हो सकता है नुकसानदायक

Take Special Care in the First Three Months: प्रेगनेंसी में शुरुआत के पहले तीन माह में महिलाओं को खास इतियात बरतने की जरुरत होती है। खाने पीने से लेकर सोने बैठने और चलने में खास सावधानियां बरतनी होती है। खास तौर से जितना हो सके हेल्दी खाना खाना चाहिए।

पहली तिमाही में महिलाओं को शरीर को सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में जरुरत होती है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा तेजी से विकसित होता है और महिलाएं इस दौरान अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरुरी पोषक तत्वों का सेवन करती हैं। परंतु इस दौरान खाने पीने में खास सावधानियां बरतने की जरुरत होती है। क्योंकि इस दौरान गलत खाना पीना नुकसानदायक साबित हो सकता है।

प्रेगनेंट महिलाओं को फास्ट फूड से बचना चाहिए। फास्ट फूड खाने से न सिर्फ मां की परेशानी बढ़ती है बच्चे के लिए भी कई समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के दौरान अधिक तला भुना, मसालेदार और बाहर का खाना खाने से बचने की सलाह देते है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पपीता नहीं खाना चाहिए। इससे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है।

अधिक चाय या कॉफी पीना भी हानिकारक

प्रेगनेंसी के दौरान चाय, कॉफी, चॉकलेट का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए। इसमें कैफीन की मात्रा अधिक पायी जाती है। अधिक मात्रा में कैफीन लेने से गर्भपात का खतरा रहता है।

प्रेगनेंसी के दौरान शराब, सिगरेट और एल्कोहल से रहे दूर

प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को शराब, सिगरेट और किसी भी प्रकार के एल्कोहल से बचना चाहिए। थोड़ी सी भी शराब की मात्रा बच्चे के मस्तिष्क विकास पर बुरा असर डालती है।

प्रेगनेंसी के दौरान चाइनीज फूड का सेवन अधिक करने से बचना चाहिए। स्ट्रीट फूड या फिर चाउमिन, चिली पनीर, मंचूरियन आदि में अजीनोमोटो का बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है जो नुकसान पहुंचा सकता है।