Gaza ceasefire agreement next phase : गाजा युद्ध विराम समझौते के अगले चरण पर काहिरा में बातचीत शुरू

Gaza ceasefire agreement next phase : इजरायल और कतर के प्रतिनिधि (Representatives of Israel and Qatar) गाजा संघर्ष पर वार्ता (Talk on Gaza Conflict) के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा (Capital Cairo) पहुंच गए हैं। बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मिस्र की राज्य सूचना सेवा (एसआईएस) ने यह जानकारी दी। खबरों के अनुसार, एसआईएस ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि संबंधित पक्षों ने ‘गाजा में जारी संघर्ष विराम समझौते (‘Ceasefire agreement continues in Gaza) के अगले चरणों’ पर गहरी चर्चा शुरू कर दी है। साथ ही पहले बनी सहमति को लागू करने के तरीके भी चर्चा हुई।

इसमें कहा गया कि वार्ताकारों ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता (Humanitarian aid in the Gaza Strip) पहुंचाने के उपायों पर भी चर्चा की। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि युद्ध विराम वार्ता को जारी रखने के लिए एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल काहिरा भेजा गया है, लेकिन इस बारे में और अधिक नहीं बताया गया। यह घोषणा बुधवार और गुरुवार की रात को युद्ध विराम के पहले चरण के तहत इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की आखिरी अदला-बदली पूरी होने के बाद की गई। तीन-चरणीय समझौते का 42 दिन का पहला चरण शनिवार को खत्म होने वाला है।