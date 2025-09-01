  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Tata Electric SUV  :  ADAS सेफ्टी के साथ आएगी टाटा की ये इलेक्ट्रिक एसयूवी , जानें कीमत और फीचर्स

Tata Electric SUV  :  ADAS सेफ्टी के साथ आएगी टाटा की ये इलेक्ट्रिक एसयूवी , जानें कीमत और फीचर्स

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर नेक्सॉन ईवी को लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Tata Electric SUV :  टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर नेक्सॉन ईवी को लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। यह अपडेट नेक्सन ईवी को भारत की सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में पहला ADAS सेफ्टी से लैस कार बनाएगा।

पढ़ें :- Video- Tata Harrier EV का सबसे खास फीचर युवक के लिए बना 'काल'! कंपनी ने हादसे पर दी सफाई

खबरों के मुताबिक,मुताबिक टाटा नेक्सन ईवी अब लेवल 2 ADAS फीचर्स के साथ आएगी, जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUV में से एक बनाएगी। माना जा रहा है कि नेक्सॉन ईवी के Empowered लॉन्ग रेंज वेरिएंट से लेवल-2 ADAS सेफ्टी के तहत लेन कीपिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है।

 बैटरी ऑप्शन
बैटरी और रेंज टाटा नेक्सन ईवी दो बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

1. मीडियम रेंज
नेक्सन EV के MR वेरिएंट्स में 30 kWh बैटरी है, जो 325 किमी की क्लेम्ड रेंज देती है। यह 127 bhp का पावर और 215 Nm टॉर्क जेनरेट करता है।

2. लॉन्ग रेंज
यह वेरिएंट्स 45 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जो जो 489 किमी की क्लेम्ड रेंज देती है। यह 143 bhp का पावर और 215 Nm टॉर्क जेनरेट करता है।

पढ़ें :- एक झटके में 135000 रुपये तक सस्ती हुई ये कार, कीमत 7 लाख रुपये से कम, 5-स्टार सेफ्टी से है लैस

कीमत
टाटा नेक्सन EV की मौजूदा कीमत 12.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। लेवल 2 ADAS के साथ आने वाली नए वेरिएंट की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। नई नई नेक्सन ईवी 2025 को दिवाली सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tata Electric SUV  :  ADAS सेफ्टी के साथ आएगी टाटा की ये इलेक्ट्रिक एसयूवी , जानें कीमत और फीचर्स

Tata Electric SUV  :  ADAS सेफ्टी के साथ आएगी टाटा की ये...

Ather Energy EL Platform and AtherStack™ 7.0 Scooter : एथर एनर्जी ने पेश किया अगली नर्ई EL प्लेटफॉर्म और AtherStack™ 7.0 स्कूटर,जानें सुविधाएं

Ather Energy EL Platform and AtherStack™ 7.0 Scooter : एथर एनर्जी ने...

Maruti Suzuki New SUV : मारुति सुजुकी नई SUV लॉन्च करने को तैयार, जानें फीचर्स और दमदारी

Maruti Suzuki New SUV : मारुति सुजुकी नई SUV लॉन्च करने को...

Lanzante Logo Lord Ganesha : तकनीकी के साथ शुभ की कामना, ब्रिटिश लग्जरी सुपर कार कंपनी के लोगो में भगवान श्रीगणेश

Lanzante Logo Lord Ganesha : तकनीकी के साथ शुभ की कामना, ब्रिटिश...

2025 BMW X5 2025 :  बीएमडब्ल्यू एक्स5 भारत में इस कीमत पर लॉन्च , जानें फीचर्स और इंजन की दमदारी

2025 BMW X5 2025 :  बीएमडब्ल्यू एक्स5 भारत में इस कीमत पर...

UP News : महिला आयोग अध्यक्ष ने हर ई-रिक्शा पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के​ दिए निर्देश

UP News : महिला आयोग अध्यक्ष ने हर ई-रिक्शा पर चालक का...