Tata Electric SUV  :  ADAS सेफ्टी के साथ आएगी टाटा की ये इलेक्ट्रिक एसयूवी , जानें कीमत और फीचर्स

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर नेक्सॉन ईवी को लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है।
Tata Electric SUV : टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर नेक्सॉन ईवी को लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। यह अपडेट नेक्सन ईवी को भारत की सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में पहला ADAS सेफ्टी से लैस कार बनाएगा।
खबरों के मुताबिक,मुताबिक टाटा नेक्सन ईवी अब लेवल 2 ADAS फीचर्स के साथ आएगी, जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUV में से एक बनाएगी। माना जा रहा है कि नेक्सॉन ईवी के Empowered लॉन्ग रेंज वेरिएंट से लेवल-2 ADAS सेफ्टी के तहत लेन कीपिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है।
बैटरी ऑप्शन
बैटरी और रेंज टाटा नेक्सन ईवी दो बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।
1. मीडियम रेंज
नेक्सन EV के MR वेरिएंट्स में 30 kWh बैटरी है, जो 325 किमी की क्लेम्ड रेंज देती है। यह 127 bhp का पावर और 215 Nm टॉर्क जेनरेट करता है।
2. लॉन्ग रेंज
यह वेरिएंट्स 45 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जो जो 489 किमी की क्लेम्ड रेंज देती है। यह 143 bhp का पावर और 215 Nm टॉर्क जेनरेट करता है।
कीमत
टाटा नेक्सन EV की मौजूदा कीमत 12.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। लेवल 2 ADAS के साथ आने वाली नए वेरिएंट की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। नई नई नेक्सन ईवी 2025 को दिवाली सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।