Tata Punch EV Facelift :  टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च आज, जानें कीमत, रेंज और बुकिंग

Tata Punch EV Facelift : टाटा मोटर्स आज, 20 फरवरी 2026 को भारत में नई टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबरों के अनुसार, इस फेसलिफ्ट में मामूली स्टाइलिंग बदलाव, नए फीचर्स और संभवतः बड़ी बैटरी शामिल होगी। हाल ही में अपडेट किए गए ICE-पावर्ड पंच के साथ ही आने वाले इस अपडेट का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वर्जन को दिखने में पंच के अनुरूप रखते हुए एंट्री-लेवल ईवी सेगमेंट में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ना है।

रफ्तार

नई टाटा पंच ईवी 95 किलोवाट की अधिकतम शक्ति और 2000 एनएम से अधिक का व्हील टॉर्क प्रदान करती है। टाटा का दावा है कि यह 9 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

ड्राइव मोड

इस ईवी में तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं: सिटी, इको और स्पोर्ट, साथ ही पैडल शिफ्टर्स का उपयोग करके समायोजित किए जा सकने वाले चार स्तरों की रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी है।

फास्ट चार्जिंग

यह वाहन मात्र 26 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें 65 kW पर 1.5C की अधिकतम चार्जिंग दर मिलती है। इसमें कई चार्जिंग विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें CCS2 DC फास्ट चार्जर, 7.2 kW वॉलबॉक्स चार्जर और 3.3 kW होम चार्जर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें एक नया होम चार्जर भी दिया गया है जो चार्जिंग स्टेटस इंडिकेटर से लैस है। नई टाटा पंच.ईवी अब बिना किसी किलोमीटर सीमा के लाइफटाइम बैटरी वारंटी के साथ आती है।

डिज़ाइन

डिज़ाइन में मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य बदलाव किए गए हैं। सामने की तरफ, पंच ईवी को एक नया, साफ-सुथरा बम्पर, बड़ा एयर डैम और काले घेरे वाले बड़े हेडलाइट क्लस्टर मिलते हैं। कनेक्टेड एलईडी डीआरएल हटा दिए गए हैं, लेकिन स्लिम डीआरएल और आगे लगा चार्जिंग फ्लैप बरकरार हैं। एक नई टेक्सचर्ड नकली सिल्वर स्किड प्लेट इसे एक नया रूप देती है।

कीमत और प्रतिद्वंद्वी

इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की संभावना है, जो मौजूदा मॉडल से थोड़ी अधिक है। यह मुख्य रूप से Citroen eC3 को टक्कर देगी। इसे MG Windsor EV, Mahindra XUV 3XO EV और इसके बड़े भाई Tata Nexon EV के विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है।