Tata Sierra sales :  मिड-साइज SUV टाटा सिएरा की जबरदस्त शुरुआत , 2 महीने में 14,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री

दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की नई मिड-साइज SUV टाटा सिएरा की बिक्री में 2 महीने में 14,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया।

अनूप कुमार 
