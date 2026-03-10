Tata Sierra sales :  मिड-साइज SUV टाटा सिएरा की जबरदस्त शुरुआत , 2 महीने में 14,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री

दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की नई मिड-साइज SUV टाटा सिएरा की बिक्री में 2 महीने में 14,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। सिएरा को अब बाजार में काफी अच्छी शुरुआती प्रतिक्रिया मिल रही है। आपको बता दें कि टाटा सिएरा की डिलीवरी जनवरी के मध्य से शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद से ही इस एसयूवी की मांग लगातार बढ़ रही है।

टाटा सिएरा की बिक्री

जनवरी 2026 में टाटा सिएरा की कुल 7003 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं फरवरी 2026 में टाटा सिएरा की कुल 7100 यूनिट्स की बिक्री हुई। ऐसे में दो महीने में टाटा सिएरा की कुल बिक्री 14,103 यूनिट तक पहुंच गई है।

वेटिंग पीरियड

कंपनी के अनुसार, जब 16 दिसंबर को बुकिंग शुरू हुई थी, उसी दिन 70,000 से ज्यादा कन्फर्म बुकिंग मिल गई थीं। कंपनी का कहना है कि मजबूत मांग को देखते हुए उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जिससे ग्राहकों का वेटिंग पीरियड कम किया जा सकें।

कीमत

वहीं टाटा सिएरा की कीमत की बात करें तो टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है। वहीं टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 21.29 लाख रुपये है।

एडवांस फीचर्स

नईटाटा सिएरा में कई एडवांस फीचर्स मिलते है। वहीं इस एसयूवी में सेफ्टी के लिए भी कई फीचर्स हैं। टाटा सिएरा में Level-2 ADAS के 20 से ज्यादा फीचर्स हैं। इस एसयूवी में 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर और सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट दी गई हैं।

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

इसके अलावा इस एसयूवी में 0.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3 इंच का पैसेंजर स्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, 12 स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड-माउंटेड साउंड जैसे कई फीचर्स शामिल हैं।