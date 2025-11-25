TATA SIERRA: बहुचर्चित एसयूवी टाटा सिएरा हुई लॉन्च, 11.49 लाख रुपये है शुरुआती कीमत

  1. हिन्दी समाचार
टाटा मोटर्स ने अपनी चर्चित एसयूवी टाटा सिएरा को लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। अब ये 2025 मॉडल के साथ बाजार में उतर गयी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये रखी है, जिससे यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में एक किफायती और दमदार विकल्प के रूप में नजर आती है।

TATA SIERRA: टाटा मोटर्स ने अपनी चर्चित एसयूवी टाटा सिएरा को लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। अब ये 2025 मॉडल के साथ बाजार में उतर गयी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये रखी है, जिससे यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में एक किफायती और दमदार विकल्प के रूप में नजर आती है। इस एसयूवी की बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि ग्राहकों को डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से मिलेगी।

इस एसयूवी के लांच से पहले कई डीलर्स ने बुकिंग भी शुरू कर दी थी। बुकिंग के तौर पर डीलर्स ने 11,000 रुपये तक के टोकन अमाउंट पर गाड़ी बुक करा ली है, हालांकि कंपनी ने साफ किया कि यह आधिकारिक बुकिंग नहीं थी। नई सिएरा सीधे तौर पर किआ सेल्टोस, ह्यूंदै क्रेटा, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी लोकप्रिय एसयूवी को चुनौती देगी। टाटा की यह रणनीति साफ दिखाती है कि कंपनी 15 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है।

सिएरा को कुल सात ट्रिम्स में पेश किया जाएगा, जिनमें स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस और अकम्प्लिश्ड शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कई नए रंग भी पेश किए हैं, जिनमें लाल, पीला, सिल्वर, हरा, ग्रे और सफेद शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि टाटा जल्द ही इसका डार्क एडिशन भी लाने वाली है, जिसमें पूरी एसयूवी ब्लैक थीम में नजर आएगी।

 

