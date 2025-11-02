Tata Sierra : टाटा सिएरा की सामने आई पहली झलक , नवंबर में इस डेट को होगी लॉन्च , जानें हाई-टेक फीचर्स

Tata Sierra : टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV Sierra की वापसी का ऐलान किया है। वहीं डिजाइन की बात करें तो नई टाटा सिएरा 2025 का डिजाइन पुराने क्लासिक मॉडल से प्रभावित है। नई टाटा सिएरा को अब पूरी तरह रेट्रो और मॉडर्न स्टाइल के बेजोड लुक के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी ने इसकी लॉन्च तारीख 25 नवंबर 2025 तय की है, और इसके साथ ही SUV प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

डिजाइन

न्यू टाटा सिएरा में कर्व्ड रियर विंडोज, बॉक्सी व्हील आर्चेस, और शार्प LED हेडलाइट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। SUV को मस्कुलर और प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें नए अलॉय व्हील्स और पैनोरमिक ग्लास रूफ जोड़े गए हैं।

इंटीरियर

अंदर से नई टाटा सिएरा 2025 का केबिन बेहद लग्जरी और टेक-लोडेड होगा। इसमें तीन बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसमें आराम और प्रीमियम एक्सपीरियंस दोनों पर फोकस किया है।

इंजन

नई Sierra में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (170 bhp) के अलावा डीजल वेरिएंट भी मिलने की संभावना है। इसके साथ कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी बाद में लॉन्च कर सकती है।

परफॉर्मेंस

Tata का दावा है कि यह SUV न केवल परफॉर्मेंस में दमदार होगी बल्कि बेहतर माइलेज भी देगी।

कीमत

कीमत की बात करें तो टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख से 20 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।