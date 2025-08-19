  1. हिन्दी समाचार
  2. जीवन मंत्रा
  3. Temple Clothes: भूलकर भी मंदिर में इस रंग का कपड़ा न बिछाए , नहीं तो हो सकता है नुकसान

Temple Clothes: भूलकर भी मंदिर में इस रंग का कपड़ा न बिछाए , नहीं तो हो सकता है नुकसान

घर को हम लोग सजाकर रखते हैं ताकि अच्छा लगा। उसी घर में हम लोग एक पूजा स्थल बनाते हैं। इसे हम सबसे ज्यादा सजाकर रखना चाहते हैं। । लोग चाहते हैं कि पूजा थाली से लेकर कलश इत्यादि मंदिर में रखी हर एक चीज सबसे सुंदर हो। पूजा घर का ध्यान लोग खूब रखते हैं। साफ-सफाई से लेकर यहां इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को लेकर कई तरह के नियम हैं। मान्यता है कि मंदिर के जमीनी वाले भाग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

घर को हम लोग सजाकर रखते हैं ताकि अच्छा लगा। उसी घर में हम लोग एक पूजा स्थल बनाते हैं। इसे हम सबसे ज्यादा सजाकर रखना चाहते हैं। । लोग चाहते हैं कि पूजा थाली से लेकर कलश इत्यादि मंदिर में रखी हर एक चीज सबसे सुंदर हो। पूजा घर का ध्यान लोग खूब रखते हैं। साफ-सफाई से लेकर यहां इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को लेकर कई तरह के नियम हैं। मान्यता है कि मंदिर के जमीनी वाले भाग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में कई लोग मंदिर में ज्यादातर लाल रंग का कपड़ा भी बिछा देते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर लाल रंग मंदिर के लिए कितना सही है? क्या इस रंग का कपड़ा बिछाना शुभ होता है या फिर अशुभ?

पढ़ें :- Health Tips : गोल और लंबी लौकी में कौन सी होती है ज्यादा फायदेमंद, खरीदने से जानें ये बड़ा अंतर

लाल रंग कितना सही? ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लाल रंग काफी एनर्जी से भरा होता है और इसे जोश का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से बेचैनी और गर्मी बढ़ती है। मंदिर में पूजा करते समय मन का शांत होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर मन में स्थिरता रहेगी तभी आप सच्चे मन से मंत्रों का जाप कर पाएंगे। लाल रंग से मन बैचेन हो जाता है जिसकी वजह से पूजा में ध्यान ठीक से लगने में दिक्कत आती है। ऐसे में मंदिर में लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल सही नहीं माना जाता है। शुभ है ये रंग किसी भी हल्के रंग के कपड़े को मंदिर में बिछाना सही रहता है। दरअसल हल्के और सौम्य रंग से शांति मिलती है। हल्के रंगों से ध्यान कर पाना ज्यादा सही होता है। वहीं जब आप ध्यान लगाकर पूजा करते हैं तो इसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। मंदिर में पीले रंग के वस्त्र को बिछाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हल्के नीले रंग का भी इस्तेमाल करना सही रहता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Temple Clothes: भूलकर भी मंदिर में इस रंग का कपड़ा न बिछाए , नहीं तो हो सकता है नुकसान

Temple Clothes: भूलकर भी मंदिर में इस रंग का कपड़ा न बिछाए...

सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद का कर रहा है संचार : सीएम योगी

सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद...

Beauty Hack: थ्रेड‍िंग या वैक्‍स‍िंग,आइब्रो बनवाने के ल‍िए क्‍या है बेस्‍ट? आपकी स्कि‍न टाइप में छ‍िपा है जवाब

Beauty Hack: थ्रेड‍िंग या वैक्‍स‍िंग,आइब्रो बनवाने के ल‍िए क्‍या है बेस्‍ट? आपकी...

Health Care : ब्‍लड प्रेशर के मरीज हैं तो स‍िर्फ नमक ही नहीं, इन 6 चीजों का करें परहेज , द‍िल के ल‍िए है खतरा

Health Care : ब्‍लड प्रेशर के मरीज हैं तो स‍िर्फ नमक ही...

Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें साबूदाने की ट‍िक्‍की; नोट करें आसान रेस‍िपी

Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें...

Beauty care: Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा सकते हैं फ्लोलेस स्किन, आज से करें शुरू

Beauty care: Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा...