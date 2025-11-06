टीम इंडिया ने गोल्ड कोस्ट टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया, सीरीज मे 2-1 की बढ़त

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच कैरारा (गोल्ड कोस्ट) के हेर‍िटेज बैंक स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही अब सीरीज में भारत ने 2-1 से बढ़त बना ली है। अब आखिरी मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। अगर भारत वो मैच जीतता है तो सीरीज पर कब्जा जमा लेगा। इस मैच में टॉस ऑस्ट्रेल‍ियाई कप्तान म‍िचेल मार्श ने जीता था। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा था। इसे ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर सकी और 119 पर सिमट गई।

ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की पारी

ऑस्ट्रेलिया की पारी का आगाज मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल मार्श ने किया। दोनों ने शानदार शुरुआत की, लेकिन 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने शॉर्ट का विकेट झटका। शॉर्ट 25 रन बनाकर आउट हुए। 9वें ओवर में अक्षर ने फिर ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया और इंग्लिश आउट हो गए। तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रन था। 10वें ओवर में शिवम दुबे ने कप्तान मार्श का विकेट झटका. मार्श 30 रन बनाकर आउट हुए। 12वें ओवर में शिवम दुबे ने टिम डेविड का विकेट झटका। डेविड 14 रन बनाकर चलते बिना। इसके बाद 14वें ओवर में अर्शदीप ने फिलिप का विकेट झटक लिया। तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 98 रन था। 15वें ओवर में वरुण ने ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दिया। मैक्सवेल को बोल्ड किया। इसके बाद 17वें ओवर में सुंदर ने स्टोइनिस को आउट किया। अगली ही गेंद पर उन्हें बार्टलेट का भी विकेट झटक लिया। 18वें ओवर में बुमराह को पहली सफलता मिली। जब उन्होंने ड्वार्शुइस को बोल्ड किया। आखिरी विकेट भी सुंदर ने लिया।

गेंदबाजों का ऐसा रहा प्रदर्शन

भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल को 2 तो शिवम दुबे को भी 2 सफलता मिली। वहीं, सुंदर ने 3 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप, वरुण और जसप्रीत बुमराह को 1-1 सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए।