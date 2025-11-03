कप्तान और उपकप्तान बार-बार फ्लॉप, अभिषेक व ऑल राउंडर्स के भरोसे टीम इंडिया

Australia vs India 4th T20I: होबार्ट के बेलेरीव ओवल में रविवार को खेले गए तीसरे टी20आई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है और दोनों टीमों के पास अभी भी सीरीज पर कब्जा करने का मौका है। अगर वे बचे हुए दोनों मैच भी जीत जाते हैं। हालांकि, भारत की टी20आई टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की खराब फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

दरअसल, सूर्या और गिल का बल्ला करीब एक साल से खामोश है, जिसके कारण पर टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह टीम के लिए उन परिस्थितियों में घातक साबित हो सकता है, जब अभिषेक जल्दी आउट हो जाए। ऐसे में पूरी टीम तिलक वर्मा और ऑल राउंडर्स पर निर्भर नजर आती है। कप्तान सूर्या की फॉर्म पर नजर डालें तो उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में 75 रन की पारी खेली थी। जिसके बाद उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। मौजूदा सीरीज के पहले मैच में वह लय में नजर आए थे और 39 रन बनाकर नाबाद रहे थे। लेकिन, मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

दूसरी तरफ, उपकप्तान गिल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पिछली 13 पारियों से उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया। गिल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 58 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने कई बार अच्छी शुरुआत की, लेकिन अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पाये। फिलहाल, भारत के लिए दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म में आना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि सूर्या और गिल जल्द फॉर्म लौटकर टीम की जीत में अहम योगदान देंगे। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20आई मैच 6 नवंबर को बिल पिप्पेन ओवल, गोल्ड कोस्ट में खेला जाना है।