कल पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, कप्तान सूर्या ने कहा मुझे अपनी टीम पर है पूरा भरोसा

नई दिल्ली। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Indian captain Suryakumar Yadav) ने एशिया कप (asia cup)के सुपर फ़ोर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले भारत की तैयारियों पर भरोसा जताया है। भारत रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में एशिया कप (asia cup) 2025 के सुपर चार चरण में दूसरी बार पाकिस्तान से भिड़ेगा। भारत के एशिया कप अभियान की शानदार शुरुआत हुई है, जिसमें टीम ने यूएई, पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ ग्रुप चरण के तीनों मैच जीते हैं। सूर्यकुमार ने एकाग्र दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया और अपनी टीम से पिछली सफलताओं पर निर्भर रहने के बजाय एक-एक करके हर मैच पर ध्यान देने का आग्रह किया।

प्री- मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस (Pre-match press conference) में बोलते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी तैयारियां बेहतरीन रही हैं। टूर्नामेंट (tournament) में आगे बढ़ते हुए उन्होने कहा कि हमने पिछले तीनों मैच अच्छे खेले है, इसलिए हम वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने टॉस (toss) पर भी कहा था कि हम सभी अच्छी आदतों का पालन करना चाहते हैं, जो हम पिछले 2-3 मैचों से कर रहे हैं और हम एक समय में एक खेल लेंगे। लेकिन हां जैसा कि आपने कहा यह हमें बढ़त नहीं देता है, कि हमने उन्हें एक बार खेला है और हमारे पास एक अच्छा खेला था। इसलिए निश्चित रूप से यह एक अच्छा खेल होगा, हमें शुरुआत से अच्छी शुरुआत करनी होगी और जो भी अच्छा खेलेगा वह खेल जीतेगा।

पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर शुरू हुआ था विवाद

हाथ न मिलाने, विचार-विमर्श और मैच से हटने की धमकियों जैसे नए विवादों के बाद, भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) एक बार फिर आमने-सामने होंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने रविवार को दुबई (dubai) में चल रहे एशिया कप (asia cup)के मुकाबले में सात विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों (pakistani players) से हाथ न मिलाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मैच के बाद की प्रस्तुति से हटकर अपनी निराशा व्यक्त की। भारत का यह रुख जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (Pahalgam) में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों से जुड़ा था, जिसमें 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों (pakistan sponsored terrorists) ने 26 पर्यटकों को मार डाला था। हाथ मिलाने का विवाद तब और बढ़ गया जब पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट (pycroft) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर आईसीसी (ICC) की आचार संहिता और क्रिकेट की भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जवाब में, पीसीबी ने यूएई के खिलाफ करो या मरो वाले मैच से हटने की धमकी दी। सूर्यकुमार ने भारतीय प्रशंसकों के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और उनसे आराम से खेल का आनंद लेने का आग्रह किया।

पिछले नौ मुकाबलों में एक भी मैच नहीं हारा भारत

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि टीम पूरी ऊर्जा और जोश के साथ खेलेगी और चिर प्रतिद्वंद्वी (rival) पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मतलब है, जिस तरह से देश हर मैच में समर्थन करता है, उसी तरह उन्हें इस मैच में भी समर्थन करना चाहिए। चूंकि मैच रविवार को हो रहा है तो, मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग मैच देखेंगे, इसलिए उन्हें आराम से बैठकर खेल का आनंद लेना चाहिए। जब ​​हम मैदान पर जाएंगे, तो हम उसी जोश और ऊर्जा के साथ खेलने की कोशिश करेंगे और हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मौजूदा एशिया कप में अपनी पहली भिड़ंत में, सूर्यकुमार ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रनों की पारी खेली और भारत ने 128 रनों का लक्ष्य सिर्फ़ 15.5 ओवर में हासिल कर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले नौ टी20 मैचों में आठवीं बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। इसका एकमात्र अपवाद पिछले साल न्यूयॉर्क (new york) में हुआ टी-20 विश्व कप (T20 World Cup) मैच था, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की थी।