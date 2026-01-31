पांचवें टी20 में टीम इंडिया करेगी 3 बड़े बदलाव, ईशान-अक्षर की वापसी तय

India’s Playing XI for the 5th T20 against New Zealand: विशाखापत्तनम में 50 रन से हार के बावजूद भारत टी20 वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट बना हुआ है, जहां टीम ने छह बल्लेबाजों और पांच गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन आज़माया और नाकाम रहे। अब भारतीय टीम सीरीज का आखिरी और पांचवां मैच तिरुवनंतपुरम में खेलेगी, जो वर्ल्ड कप से पहले उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच है। इस मैच में एक बार फिर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। वहीं, कुछ की वापसी संभव है।

विशाखापत्तनम में हुआ आखिरी मैच एक टर्निंग पॉइंट जैसा था, जिसमें मेहमान टीम ने दिखाया कि T20 क्रिकेट कितनी तेज़ी से बदल रहा है, बल्ले और गेंद दोनों से। फिन एलन की वापसी से उन्हें और मज़बूती मिलेगी, और इन-फॉर्म टिम सीफर्ट के साथ उनकी जोड़ी देखने लायक होगी, क्योंकि न्यूज़ीलैंड एक बार फिर भारत के तरीकों का मुकाबला अपनी ज़बरदस्त बैटिंग से करना चाहेगा। कुल मिलाकर, इस लंबी सीरीज़ के आखिरी T20I में मोमेंटम हासिल करने की होड़ होगी, क्योंकि दोनों टीमें बड़े टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप से पहले अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगी।

पिछले मैच के बाद, मिशेल सेंटनर ने कहा था कि वह फाइनल T20I के लिए “एक और सपाट पिच और छोटा ग्राउंड” होने की उम्मीद कर रहे हैं, और शायद वैसा ही होने वाला है। इस मैच के लिए सेंटर पिच तैयार कर ली गई है, और यह उन जगहों में से एक है जहाँ पिचें दिखने में जितनी लगती हैं, उससे बेहतर खेलती हैं। पिछली बार जब भारत यहाँ खेला था, तो उन्होंने 235 रन बनाए थे।

भारत की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि ईशान किशन, जो पिछले मैच में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, “पूरी संभावना है” कि यह मैच खेलेंगे। अक्षर पटेल, जो बॉलिंग हाथ में चोट लगने के बाद पिछले तीन T20I मैच नहीं खेल पाए थे, उन्हें भी टीम में शामिल किया जा सकता है। मैच से एक दिन पहले भारत के ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन के दौरान किशन और पटेल दोनों सबसे पहले नेट पर प्रैक्टिस करने वालों में से थे। लगातार चार मैच खेलने के बाद हार्दिक पांड्या को आराम दिया जा सकता है। इसके अलावा, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई भी शायद आखिरी मैच में खेलते हुए नजर न आएं।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह