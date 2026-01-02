  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. टीम इंडिया सितंबर में कर सकती है बांग्लादेश का दौरा, तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की खेली जाएगी सीरीज

टीम इंडिया सितंबर में कर सकती है बांग्लादेश का दौरा, तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की खेली जाएगी सीरीज

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारतीय टीम इस साल सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी। हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस दौरे के लिए अंतिम मंजूरी देगा या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में फिलहाल स्थिर सरकार नहीं है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारतीय टीम इस साल सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी। हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस दौरे के लिए अंतिम मंजूरी देगा या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में फिलहाल स्थिर सरकार नहीं है।

पढ़ें :- Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3 ODI और 5 T20I मैच; फैंस नोट कर लें तारीख

सितंबर में खेली जानी है वनडे और टी20 सीरीज

बीसीबी (BCB)  द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, दोनों टीमों के बीच 1, 3 और 6 सितंबर को वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद 9, 12 और 13 सितंबर को भारत और बांग्लादेश की टक्कर टी20 सीरीज में होगी। भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी।

पिछले साल रद्द कर दिया गया था भारत का बांग्लादेश दौरा

बता दें कि, पिछले साल जुलाई में भारत का बांग्लादेश दौरा अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया था और छह मैचों की सफेद गेंद की सीरीज को एक साल से अधिक समय के लिए टाल दिया गया था। उस समय बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा था, ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आपसी सहमति से अगस्त 2025 में होने वाली तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज को सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।’

पढ़ें :- Women's cricket in 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का रहा जलवा; स्मृति और दीप्ति खूब चमकीं

बयान में यह भी कहा गया था कि यह निर्णय दोनों टीमों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम और शेड्यूल की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही बीसीबी (BCB) ने सितंबर 2026 में भारत का स्वागत करने की उम्मीद जताई थी और संशोधित कार्यक्रम बाद में जारी करने की बात कही थी। अब देखना यह होगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बीसीसीआई (BCCI) इस प्रस्तावित सितंबर दौरे को लेकर क्या अंतिम फैसला लेता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

टीम इंडिया सितंबर में कर सकती है बांग्लादेश का दौरा, तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की खेली जाएगी सीरीज

टीम इंडिया सितंबर में कर सकती है बांग्लादेश का दौरा, तीन वनडे...

महाकाल के दर्शन से टीम इंडिया ने की नए साल की शुरुआत, खिलाड़ी भस्म आरती में हुईं शामिल

महाकाल के दर्शन से टीम इंडिया ने की नए साल की शुरुआत,...

URMU सुलतानपुर की टीम बनी मंडल विजेता, कप्तान सतीश यादव 'मैन ऑफ द मैच' व 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' घोषित

URMU सुलतानपुर की टीम बनी मंडल विजेता, कप्तान सतीश यादव 'मैन ऑफ...

Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3 ODI और 5 T20I मैच; फैंस नोट कर लें तारीख

Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3...

Video-गोवा से सारा तेंदुलकर के वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, करना पड़ा ट्रोलिंग का सामना

Video-गोवा से सारा तेंदुलकर के वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर...

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और...