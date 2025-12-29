  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO: ​फिल्म बॉर्डर-2 के घर कब आओगे गाने का टीजर रिलीज, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर-2 के मेकर्स ने सोमवार को घर कब आओगे गाने का टीज़र रिलीज़ किया। इस गाने में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने आवाज़ दी है। यह गाना अनु मलिक द्वारा कंपोज़ किए गए ओरिजिनल वर्ज़न पर आधारित है। फिल्म बॉर्डर-2 के लिए,म्यूज़िक मिथुन ने रिक्रिएट किया है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर-2 (Sunny Deol starrer Border 2) के मेकर्स ने सोमवार को घर कब आओगे गाने का टीज़र रिलीज़ किया। इस गाने में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ (Sonu Nigam, Arijit Singh, Vishal Mishra and Diljit Dosanjh) ने आवाज़ दी है। यह गाना अनु मलिक (Anu Malik) द्वारा कंपोज़ किए गए ओरिजिनल वर्ज़न पर आधारित है। फिल्म बॉर्डर-2 के लिए,म्यूज़िक मिथुन ने रिक्रिएट किया है। लिरिक्स में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के ओरिजिनल लिरिक्स के साथ मनोज मुंतशिर शुक्ला (Manoj Muntashir Shukla) द्वारा लिखी गई कुछ अतिरिक्त लाइनें भी शामिल हैं।

टीज़र से पता चलता है कि यह गाना सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं पर आधारित है जो उनके घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। गाने का पूरा वर्ज़न दो जनवरी 2026 को रिलीज़ होगा। यह गाना राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला-तनोट (Longewala-Tanot) में एक स्पेशल इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। फिल्म का टीज़र इस महीने की शुरुआत में विजय दिवस के मौके पर रिलीज़ किया गया था, जिसमें फैंस को एक्शन से भरपूर वॉर ड्रामा की पहली झलक मिली। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध (Indo-Pakistani War) की पृष्ठभूमि पर आधारित, टीज़र में ज़बरदस्त लड़ाई के सीन और देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की हिम्मत दिखाई गई है। यह किरदारों की इमोशनल यात्राओं को भी दिखाता है, जिसमें प्यार, पारिवारिक बंधन और बलिदान के पल शामिल हैं। टीज़र की शुरुआत सनी देओल की दमदार वॉयसओवर से होती है, जो देशभक्ति का माहौल बनाता है। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी (Varun Dhawan, Diljit Dosanjh and Ahan Shetty) ज़बरदस्त लड़ाई के सीन में नज़र आते हैं। जो भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और हिम्मत को दिखाते हैं। फिल्म बॉर्डर-2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह हैं। यह फिल्म गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ (t-series) द्वारा जेपी दत्ता की जेपी फिल्म्स (JP Films) के साथ मिलकर प्रस्तुत की गई है। इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म बॉर्डर-2 अगले महिने 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

