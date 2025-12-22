  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Terrible accident in Indonesia : इंडोनेशिया में भीषण हादसा, बस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत

Terrible accident in Indonesia : इंडोनेशिया में भीषण हादसा, बस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है।  ये भीषण हादसा देश के मुख्य द्वीप जावा (Main island Java) में उस वक्त हुआ जब एक बस सड़क पर पलट गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर शेख हसीना ने दिया बड़ा बयान , बोली 'इसी अराजकता ने मेरी सरकार उखाड़ फेंकी...

बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर शेख हसीना ने दिया बड़ा...

India-New Zealand FTA : भारत-न्यूजीलैंड FTA से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट होगा आसान , जानिए  ये डील

India-New Zealand FTA : भारत-न्यूजीलैंड FTA से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट होगा आसान , जानिए...

ऑडियो-विजुअल सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, निर्माण सेवाएं, पर्यटन और यात्रा सहित FTA से और क्या क्या होगा फायदा

ऑडियो-विजुअल सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, निर्माण सेवाएं, पर्यटन और यात्रा सहित FTA से...

Terrible accident in Indonesia : इंडोनेशिया में भीषण हादसा, बस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत

Terrible accident in Indonesia : इंडोनेशिया में भीषण हादसा, बस दुर्घटना में...

बांग्लादेश ने हिंदू शख्स की लिंचिंग को बताया ‘अलग-थलग घटना’, भारत की चिंता को किया खारिज

बांग्लादेश ने हिंदू शख्स की लिंचिंग को बताया ‘अलग-थलग घटना’, भारत की...

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का डराने वाला वीडियो , ईशनिंदा की पुलिस को नहीं मिल रही सबूत

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का डराने वाला वीडियो , ईशनिंदा...