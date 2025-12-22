Terrible accident in Indonesia : इंडोनेशिया में भीषण हादसा, बस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ये भीषण हादसा देश के मुख्य द्वीप जावा (Main island Java) में उस वक्त हुआ जब एक बस सड़क पर पलट गई। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब टोल रोड पर चालक बस से नियंत्रण खो बैठा। इस बाद बस पहले सड़क पर बने कंक्रीट के डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई।

बस में सवार थे 34 लोग

इंडोनेशिया में हुए सड़क हादसे को लेकर अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बचाव टीमें मौके पर पहुंची हैं। खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने बताया कि बस में 34 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि यह इंटर-प्रोविंस (Inter-provincial) बस राजधानी जकार्ता (Capital city Jakarta) से देश के पुराने शहर योग्याकार्ता जा रही थी। इसी दौरान सेंट्रल जावा के सेमारंग शहर में क्राप्याक टोल-वे पर एक घुमावदार मार्ग पर वह पलट गई।

बुडियोनो ने बताया कि पुलिस और बचाव दल दुर्घटना के लगभग 40 मिनट बाद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर मारे गए 6 यात्रियों के शव बरामद किए। बुडियोनो ने बताया कि 10 अन्य लोगों की मौत अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि पास के 2 अस्पतालों में इलाज करा रहे 18 पीड़ितों में 5 की हालत गंभीर और 13 की क्रिटिकल थी।