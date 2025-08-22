Texas emergency landing :  हवा में टूटकर लटका बोइंग 737 विमान का पंख , टेक्सास में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Texas emergency landing : अमेरिका में उस वक्त यात्रियों की जान उस समय आफत में पड़ गई, जब बोइंग 737 विमान का एक पंख टूट कर हवा में अचानक लटकने लगा। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। टेक्सास एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग (Safe emergency landing) कराए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। खबरों के अनुसार, अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने अब इस घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक बोइंग 737 विमान के पंख का हिस्सा टेक्सास में लैंडिंग से पहले आंशिक रूप से टूट गया।

जा रहा था ऑरलैंडो से ऑस्टिन विमान

बेहद चौंकाने वाली खतरनॉक यह घटना डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट-1893 के साथ हुई। यह विमान ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Orlando International Airport) से उड़ान भरकर ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Austin-Bergstrom International Airport) जा रहा था। विमान में सवार यात्रियों ने लैंडिंग से पहले देखा कि पंख के पिछले हिस्से में मौजूद फ्लैप (flap) का एक भाग ढीला हो गया था या अलग हो रहा था। इसके बाद अफरा तफरी मच गई।

एयरलाइंस ने मांगा क्षमा

डेल्टा एयरलाइंस ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “लैंडिंग के बाद यह देखा गया कि बाएं पंख के फ्लैप का एक हिस्सा अपनी जगह पर नहीं था। विमान को सेवा से हटा दिया गया है और उसकी मरम्मत की जा रही है। हम अपने ग्राहकों से इस अनुभव के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लोगों और यात्रियों की सुरक्षा है।”

बड़ा हादसा हो सकता था

सौभाग्यवश, यह घटना किसी बड़े हादसे में नहीं बदली और सभी यात्री सुरक्षित उतर सके। फ्लैप विमान के पंखों का वह हिस्सा होता है जो टेकऑफ़ और लैंडिंग के दौरान लिफ्ट बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे में उसका टूटना किसी गंभीर खतरे का संकेत हो सकता था।