  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. 2026 TATA Punch Facelift तगड़े फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च; बुकिंग आज से शुरू

2026 TATA Punch Facelift तगड़े फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च; बुकिंग आज से शुरू

2026 TATA Punch Facelift launched in India: आज, टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में अपनी 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट SUV पेश की। यह मॉडल बड़े टेक अपग्रेड और अपडेटेड डिज़ाइन के साथ आता है। बाहर की तरफ, इसमें त्रिकोणीय आकार की वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स हैं। LED DRLs ग्लॉस ब्लैक ट्रिम में बंद हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

2026 TATA Punch Facelift launched in India: आज, टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में अपनी 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट SUV पेश की। यह मॉडल बड़े टेक अपग्रेड और अपडेटेड डिज़ाइन के साथ आता है। बाहर की तरफ, इसमें त्रिकोणीय आकार की वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स हैं। LED DRLs ग्लॉस ब्लैक ट्रिम में बंद हैं।

पढ़ें :- सीएम योगी ने पैरेंट्स से की अपील, बोले-'छोटे बच्चों को न दें स्मार्ट फोन, वरना चला जाएगा डिप्रेशन में '

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट के बाकी फीचर्स की बात करें तो बंपर ब्लैक फिनिश के साथ आता है और इसमें एयर इनटेक वेंट्स के लिए सिल्वर सराउंड है। इसमें 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड LED लाइट बार वाली नई LED टेललाइट्स और एक नई फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट है। कलर ऑप्शन में बंगाल रूज, कैरमेल, कूर्ग क्लाउड्स, सियानटैफिक, डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं।

अंदर की तरफ, एक 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसमें रोशनी वाला लोगो है, टच-इनेबल्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, और आगे और पीछे एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन और एक नया 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। इसमें एक नया 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस Apple CarPlay, और Android Auto है। अपहोल्स्ट्री में डुअल-टोन कलर स्कीम है, जबकि आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वालों के लिए सेंटर आर्मरेस्ट है।

सेफ़्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग, ESP, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैंप, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो-डिमिंग IRVM, ABS और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं।

पढ़ें :- RedMagic 11 Air का डिज़ाइन और कलर वेरिएंट आधिकारिक तौर पर सामने आए, कई फीचर्स का भी खुलासा

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट में तीन इंजन ऑप्शन हैं: 1.2-लीटर पेट्रोल (88 ps पावर, 115Nm टॉर्क), CNG के साथ 1.2-लीटर पेट्रोल (73.5 ps पावर, 103Nm टॉर्क), और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (120 ps पावर, 170 Nm टॉर्क)। पेट्रोल और CNG के साथ पेट्रोल दोनों ऑप्शन 5-स्पीड MT या AMT गियरबॉक्स के साथ आते हैं, जबकि टर्बो पेट्रोल वेरिएंट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। यह अपडेटेड मॉडल 11.1 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकता है।

कीमत

इस अपडेटेड मॉडल की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। एक्स-शोरूम में 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमतें नीचे दी गई हैं-

पेट्रोल MT

पढ़ें :- ग्रीनलैंड बनेगा अमेरिका का 51वां राज्य? अमेरिकी संसद में नया विधेयक पेश

स्मार्ट- Rs 5.59 लाख

प्योर- Rs 6.49 लाख

प्योर+- Rs 6.99 लाख

एडवेंचर- Rs 7.59 लाख

अकम्प्लिश्ड- Rs 8.29 लाख

अकम्प्लिश्ड+ S- Rs 8.99 लाख

पढ़ें :- WPL 2026 पर लगा 'चुनावी ग्रहण', डीवाई पाटिल स्टेडियम में फैंस के बिना खेला जाएगा मैच

CNG MT

स्मार्ट- Rs 6.69 लाख

प्योर- Rs 7.49 लाख

प्योर+- Rs 7.99 लाख

एडवेंचर- Rs 8.59 लाख

अकम्प्लिश्ड- Rs 9.29 लाख

यह पता चला है कि टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन Rs 8.29 लाख (एडवेंचर पर्सोना) की शुरुआती कीमत पर आता है।

पढ़ें :- कुत्तों के काटने पर डॉग लवर्स को देना होगा भारी मुआवजा, तय होगी जिम्मेदारी : सुप्रीम कोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

2026 TATA Punch Facelift तगड़े फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च; बुकिंग आज से शुरू

2026 TATA Punch Facelift तगड़े फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च; बुकिंग...

Hyundai Staria Electric : ब्रुसेल्स मोटर शो में हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक ने मचाया धमाल, जानें भारत में कब होगी लांच?

Hyundai Staria Electric : ब्रुसेल्स मोटर शो में हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक ने...

सीएम योगी, बोले- अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बना, ईवी प्लांट का किया उद्घाटन

सीएम योगी, बोले- अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला...

क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा पर ये SUV पड़ेगी भारी, 26 जनवरी को इंडिया में होगी लॉन्च

क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा पर ये SUV पड़ेगी भारी, 26 जनवरी को...

भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 2026 में होने वाले इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल वाहनों की होगी होड़

भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 2026 में होने वाले इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल...

Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की थी? गूगल ने ढूंढ निकाला आपकी समस्या का हल

Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की...