भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण कस्बा सोनौली के अति प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में 20वां स्थापना दिवस भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक उल्लास के वातावरण में कल से शुरू हो चुका है। मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों की भव्य श्रृंखला ने पूरे क्षेत्र को राममय बना दिया है।

इस पावन उत्सव के अंतर्गत संगीतमय श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ, अखंड हवन, तथा संत समागम जैसे दिव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगर में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मंदिर प्रांगण को आकर्षक विद्युत प्रकाश व्यवस्था और पुष्प सज्जा से अलौकिक रूप दिया गया है, वहीं यज्ञ स्थल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुँच चुका है।

23 जनवरी, शुक्रवार से प्रारंभ होने वाली संगीतमय श्रीमद् राम कथा लगातार नौ दिनों तक चलेगी। इस विशेष अवसर पर अयोध्या धाम से सुप्रसिद्ध कथा वाचक राजहंस मानस माधुर मार्तंड जी महाराज आगमन करेंगे और अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को भगवान श्रीराम के आदर्श, चरित्र, मर्यादा और भक्ति मार्ग का रसपान कराएँगे।

मंदिर के सहायक पुजारी बाबा निरंकार नाथ महाराज ने बताया कि श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ से क्षेत्र में भक्ति, ज्ञान और सदाचार की धारा प्रवाहित होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक चेतना और सद्भाव का विस्तार होता है।

बाबा निरंकार नाथ महाराज ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ, अखंड हवन एवं अन्य दिव्य कार्यक्रमों में सहभागी बनें और अपने जीवन को धर्ममय एवं कृतार्थ करें।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट