  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस

भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस

भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण कस्बा सोनौली के अति प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में 20वां स्थापना दिवस भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक उल्लास के वातावरण में कल से शुरू हो चुका है। मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों की भव्य श्रृंखला ने पूरे क्षेत्र को राममय बना दिया है।

पढ़ें :- VIDEO-केशव प्रसाद मौर्य ,बोले-पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, वो बढ़िया स्नान करें उनसे प्रार्थना है

इस पावन उत्सव के अंतर्गत संगीतमय श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ, अखंड हवन, तथा संत समागम जैसे दिव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगर में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मंदिर प्रांगण को आकर्षक विद्युत प्रकाश व्यवस्था और पुष्प सज्जा से अलौकिक रूप दिया गया है, वहीं यज्ञ स्थल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुँच चुका है।

23 जनवरी, शुक्रवार से प्रारंभ होने वाली संगीतमय श्रीमद् राम कथा लगातार नौ दिनों तक चलेगी। इस विशेष अवसर पर अयोध्या धाम से सुप्रसिद्ध कथा वाचक राजहंस मानस माधुर मार्तंड जी महाराज आगमन करेंगे और अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को भगवान श्रीराम के आदर्श, चरित्र, मर्यादा और भक्ति मार्ग का रसपान कराएँगे।

मंदिर के सहायक पुजारी बाबा निरंकार नाथ महाराज ने बताया कि श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ से क्षेत्र में भक्ति, ज्ञान और सदाचार की धारा प्रवाहित होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक चेतना और सद्भाव का विस्तार होता है।

बाबा निरंकार नाथ महाराज ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ, अखंड हवन एवं अन्य दिव्य कार्यक्रमों में सहभागी बनें और अपने जीवन को धर्ममय एवं कृतार्थ करें।

पढ़ें :- मनरेगा बचाने के लिए मजदूर बन राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे मैदान में कूदे, माथे पर गमछा और कंधे पर फावड़ा...

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-केशव प्रसाद मौर्य ,बोले-पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, वो बढ़िया स्नान करें उनसे प्रार्थना है

VIDEO-केशव प्रसाद मौर्य ,बोले-पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, वो बढ़िया स्नान...

मनरेगा बचाने के लिए मजदूर बन राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे मैदान में कूदे, माथे पर गमछा और कंधे पर फावड़ा...

मनरेगा बचाने के लिए मजदूर बन राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे मैदान में कूदे,...

CM योगी का बड़ा बयान,बोले- संत-संन्यासी की नहीं होती व्यक्तिगत प्रॉपर्टी , 'धर्म की आड़ में छिपे हैं कालनेमि...'

CM योगी का बड़ा बयान,बोले- संत-संन्यासी की नहीं होती व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ,...

नारी शक्ति के उत्थान से ही आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण है संभव: डॉ प्रियंका मौर्य

नारी शक्ति के उत्थान से ही आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत का...

भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस

भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर...

मेरी मां मर गई है और पापा छोड़कर चले गए...राधिका की बातों सुनकर भावुक हुए डीएम-एसपी, अब मासूम के सपनों को पूरा करेगा जालौन प्रशासन

मेरी मां मर गई है और पापा छोड़कर चले गए...राधिका की बातों...