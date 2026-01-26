  1. हिन्दी समाचार
1.5 इंच AMOLED डिस्प्ले और 170+ स्पोर्ट्स मोड वाली Amazfit Active Max स्मार्टवॉच लॉन्च, चेक करें कीमत

New Smartwatch : Amazfit ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में अपनी Active Max स्मार्टवॉच लॉन्च की थी, और अब उसी स्मार्टवॉच को भारत में भी पेश किया गया है। Amazfit Active Max में 480 × 480 रेज़ोल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 1.5″ AMOLED डिस्प्ले है। इसमें एंटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग वाला 2.5D टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Amazfit Active Max स्मार्टवॉच का साइज़ 48.5 × 48.5 × 12.2mm है और इसका वज़न 39.5g है, साथ ही इसमें 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग है। यह Zepp OS 5 पर चलता है, वॉयस कंट्रोल को सपोर्ट करता है और इसमें ब्लूटूथ कॉल के लिए बिल्ट-इन स्पीकर और माइक है। यह ब्लूटूथ 5.3 LE के ज़रिए कनेक्ट होता है और Android 7.0+ और iOS 14.0+ के साथ काम करता है। इसमें म्यूज़िक, पॉडकास्ट और ऑफलाइन मैप्स के लिए 4GB स्टोरेज है।

हेल्थ फीचर्स में बायो ट्रैकर 6.0 PPG सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, मोशन सेंसर, बैरोमीटर, लाइट और टेम्परेचर सेंसर शामिल हैं। यह हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, नींद को ट्रैक करता है और बायोचार्ज एनर्जी मॉनिटरिंग भी देता है। इसमें HYROX सहित 160 से ज़्यादा वर्कआउट मोड हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स का स्मार्ट रिकग्निशन शामिल है। इसमें Zepp कोच, ट्रैक रन मोड और ट्रेजेक्टरी करेक्शन जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। यह 400 से ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल वॉच फेस भी देता है, जिससे आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से पर्सनलाइज़ कर सकते हैं।

यह GPS, GLONASS, GALILEO और QZSS को सपोर्ट करता है, जिससे आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य फीचर्स में नोटिफिकेशन, टू-डू लिस्ट, म्यूज़िक और कैमरा कंट्रोल शामिल हैं। इसकी 658mAh बैटरी आमतौर पर 25 दिनों तक, ज़्यादा इस्तेमाल करने पर 10 दिनों तक और GPS के साथ 22 घंटे तक चलती है। कीमत और उपलब्धता की बात करें तो Amazfit Active Max की कीमत 15,999 रुपये है और यह Amazon India और Amazfit India की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

