Bigg Boss 19: घर का बदला माहौल , बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट्स

सुपरस्टार सलमान खान का शो ‘बिगबॉस 19’ का चौथा हफ्ता शुरू हो गया है। इस शो में अब और नया नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। बता दें 24 अगस्त को शुरू हुए इस सीजन में अब तक सलमान खान चार बार ‘वीकेंड का वार’ होस्ट किए हैं । हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने घरवालों की क्लास लगाई। इस सीजन में कई नामी चेहरे घर का हिस्सा बने हैं। इनमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, शहबाज बदेशा और नीलम गिरी जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। अब तक शो से नतालिया और नगमा मिराजकर को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है।

नेहल ने चली चाल

नेहल को अब घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है यानि अब नेहल का सफर होते दिखा लेकिन बिग बॉस ने हमेशा की तरह खेल को मोड़ दिया। उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है, जहां से वे घर की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही हैं। खास बात यह है कि बिग बॉस ने उन्हें नॉमिनेशन की खास ताकत दी है। यानी इस बार कौन-कौन से घरवाले बेघर होने की रेस में आएंगे, यह फैसला पूरी तरह नेहल के हाथों में रहा।

किसे-किसे मिली नॉमिनेशन की सजा?

सोशल मीडिया के एक पेज पर जानकारी मिली है जहां नेहल ने अपनी नई पावर का इस्तेमाल करते हुए इस हफ्ते जिन 6 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया है, उनके नाम हैं- मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, अशनूर कौर, नीलम गिरी, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे। अब इन 6 कंटेस्टेंट्स में से कौन इस हफ्ते के घर से बेघर होगा, चलिए जानते हैं।

घर का बदलता माहौल

नेहल के अचानक से इस पावर गेम में लौटने से घर के माहौल में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। वहीं और सभी कंटेस्टेंट्स को अब तक यह पता नहीं है कि नेहल सीक्रेट रूम से उन्हें देख रही हैं। ऐसे में उनके फैसले आने वाले दिनों में कई रिश्तों और ग्रुप्स की दिशा तय कर सकते हैं। खासकर टास्क के दौरान किस टीम ने अच्छा खेला और किसने निराश किया, यह अधिकार भी नेहल को दिया गया है।