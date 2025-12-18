बंगाली फिल्म ‘टेक केयर भालोबासा’ जल्द होगी रिलीज, अभिनेता सुशोभन सोनू राय बड़े पर्दे पर करने जा रहे हैं डेब्यू

नई दिल्ली। चार दोस्तों की दोस्ती और उनके बदलते रिश्तों पर आधारित बंगाली फिल्म ‘टेक केयर भालोबासा’ जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है। फिल्म का निर्देशन युवा फिल्ममेकर सौमोजीत अदक कर रहे हैं। कहानी दोस्ती, संबंधों और भावनाओं के उस पहलू को छूती है, जिसे आज की पीढ़ी अक्सर नजरअंदाज कर देती है। इस फिल्म के माध्यम से अभिनेता सुशोभन सोनू राय बड़े पर्दे पर अपनी आगामी फिल्म के ज़रिये डेब्यू करने जा रहे हैं। वे फिल्म में जय नामक किरदार निभा रहे हैं, जो कहानी का एक अहम हिस्सा है।

फिल्मी करियर के साथ-साथ सुशोभन फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। 7 दिसंबर को कोलकाता में आयोजित ‘एथनिक एलेगेंस 2025’ एक सुव्यवस्थित सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में संपन्न हुई। प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में प्रतिभागियों के लिए रैम्प वॉक अभ्यास, पोर्टफोलियो फ़ोटोशूट, व्यक्तिगत साक्षात्कार चरण, भव्य रैम्प शो, तथा परिचयात्मक वॉक और प्रश्न–उत्तर चरण शामिल थे। सभी चरणों के पूर्ण होने के बाद निर्णायक मंडल द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया और ताजपोशी एवं विशेष सम्मान समारोह के दौरान अंतिम परिणाम घोषित किए गए। इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपने संतुलित मंच प्रदर्शन, आत्मविश्वास और साक्षात्कार प्रस्तुति के आधार पर मिस्टर एथनिक एलेगेंस 2025 – प्रथम उपविजेता का खिताब प्राप्त किया।

सुशोभन का जन्म हावड़ा में हुआ था और उनका बचपन कोलकाता और गुवाहाटी के बीच बीता। उन्होंने साढ़े तीन साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। आगे चलकर उन्होंने दमदम मोतीझील रवींद्र महाविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने पश्चिमी नृत्य का प्रशिक्षण लिया और कई मंच प्रस्तुतियों में हिस्सा लिया।

अभिनय की दिशा में उनका पहला कदम निर्देशक पीयूष साहा के मार्गदर्शन में एक कार्यशाला से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने करीब डेढ़ साल तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। कई ऑडिशन के बाद 2019 में उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। उनका पहला शो ‘आनंदमयी माँ’ (आकाश आठ) था, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय निर्देशक देबिदास भट्टाचार्य के निर्देशन में एक वैष्णव भक्त की भूमिका निभाई। इसके बाद वे स्टार जलशा के सीरियल ‘मोहर’ और ‘कोरापाखी’ में नज़र आए। उनके अन्य टेलीविज़न कार्यों में ‘जमुना ढाकी’ (ज़ी बांग्ला), ‘तितली’ और ‘खेलाघर’ (स्टार जलशा) शामिल हैं। COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अभिनय के अवसर सीमित होने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की ओर रुख किया और कई ब्रांडों के साथ काम किया।

2024 में उन्होंने एक नई अभिनय कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहाँ उनकी मुलाकात निर्देशक सौमोजीत अदक से हुई। ईसके बाद उन्हें ‘टेक केयर भालोबासा’ में अभिनय का अवसर मिला।फिल्म का संगीत नीलायन चटर्जी और ईशान मित्रा ने दिया है।