Lucknow Accident:फैजाबाद रोड पर गाड़ी रेलिंग से भिड़ी, फंसे चालक को मशीनो द्वारा निकाला गया

लखनऊ के फैजाबाद रोड पर सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक डाला के ड्राइवर को नींद आ गयी जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गयी और गाड़ी सीधे पुल के किनारे बनी रेलिंग से टकरा गई। यह टक्कर इतना भयंकर था कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और चालक उसी में बुरी तरह से फंस गया।

जानिए क्या है पूरा मामला

ये घटना फैजाबाद रोड के मटियारी पुल पर हुई । यहां गाड़ी चालक सुबह जा रहा था जिसके बाद उसे अचानक नींद आ गयी। फिर गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इसके बाद गाड़ी मटियारी पुल के किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे से आसपास अफरा-तफरी का माहौल मच गया। गाड़ी पूरी तरह टूट फूट गयी और ड्राईवर उसी में फसा था।हादसा होते ही वाहन के लोग पहुंचे रेसक्यू टीम पहुंची। गाड़ी की हालत इस कदर बिगड़ गयी थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि बिना मशीनों के चालक को बाहर निकालना असंभव है। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और कुछ ही देर में हजरतगंज से फायर टीम मौके पर पहुंची।

फायर टीम के सदस्य ओंकार राय ने बताया कि यह रेस्क्यू बेहद मुश्किल था। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से रेलिंग में फंसा हुआ था और चालक सुनील उसके बीच दबा हुआ था। फायर टीम ने तुरंत आधुनिक उपकरणों की मदद से गाड़ी का ढांचा काटना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था और लगातार करीब एक घंटे तक चलता रहा। काफी प्रयास के बाद गाड़ी को काटकर सुनील को बाहर निकाला। घायल चालक की हालत गाड़ी से बाहर निकलने तक सुनील बुरी तरह घायल हो चुका था।

बता दें की इसके बाद युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते उसे बाहर निकाल लिया गया, इसलिए उसकी जान बचने की उम्मीद है। इस घटना से साफ है कि कभी-कभी जिंदगी में छोटी-सी लापरवाही बहुत बड़ा हादसा बन जाती है। सफर करते समय ड्राइवर थकान या नींद को नजरअंदाज कर देता है और पलक झपकते ही जिंदगी मौत से जंग लड़ने लगती है।