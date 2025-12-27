CWC की बैठक खत्म, सोनिया-राहुल की मौजूदगी में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

  1. हिन्दी समाचार
CWC Meeting: आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के टॉप नेता पार्टी की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली बॉडी, वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग में शामिल हुए। कांग्रेस की इस बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और सरकार के खिलाफ पार्टी के आगे के एक्शन पर चर्चा हुई।

दरअसल, केंद्र सरकार ने UPA के समय की ग्रामीण रोज़गार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) की जगह नया विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VB-G RAM G) लागू कर दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बड़ी मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

