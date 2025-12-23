  1. हिन्दी समाचार
Viral Video : डिलीवरी बॉय को पसंद नहीं आया कस्टमर का व्यवहार तो वीडियो बनाकर किया पोस्ट

सोशल मीडिया के समय में हर अपडेट  तुरंत वायरल हो जाती है। इसी तरह एक डिलीवरी बॉय ने भी वीडियो बनाया जिसमें वो यह बात बताता है कि उसे कस्टमर का कौन सा व्यवहार पसंद नहीं आया। वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद लोगों के दो तरह के रिएक्शन देखने को मिले जिसमें से एक उसके साइड में थे और दूसरे कस्टमर के साइड थे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

 डिलीवरी बॉय ने वीडियो में क्या बताया?

अब वायरल  हो रहे वीडियो में नजर आता है कि कस्टमर दरवाजा खोलकर सामान लेता है जिसके बाद डिलीवरी बॉय कहता है कि नीचे भी दरवाजा था, यहां बहुत चलकर आना पड़ता है। इसके बाद वो शख्स डिलीवरी बॉय को बोलता है कि अगली बार मत लेना। इसके बाद डिलीवरी बॉय वीडियो में बताता है कि वो यानी कस्टमर नीचे बेसमेंट में भी आ सकते थे क्योंकि वहां दरवाजा था मगर वो नहीं आए। डिलीवरी बॉय बोलता है कि 200-300 मीटर चलकर आना पड़ा और फिर वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर मत लो। वो यह भी शिकायत करता है कि पानी के लिए नहीं पूछा। आप वीडियो में देखिए कि वो क्या-क्या बोलता है।

आपने अभी जो वीडियो देखा उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है । खबर लिखे जाने तक वीडियो को काफी लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद दो तरह के कमेंट्स दिखे जिसमें पहले आपको वो बताते हैं जो डिलीवरी बॉय के साइड का है। एक यूजर ने लिखा- पानी तो पूछना चाहिए भाई, मैं सहमत हूं। दूसरे यूजर ने लिखा- इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास भावनाओं की कमी है। वहीं कई यूजर्स ने कस्टमर का साथ दिया।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
