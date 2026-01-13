  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. RedMagic 11 Air का डिज़ाइन और कलर वेरिएंट आधिकारिक तौर पर सामने आए, कई फीचर्स का भी खुलासा

RedMagic 11 Air : चीनी मार्केट में लॉन्च से पहले RedMagic 11 Air स्मार्टफोन का डिज़ाइन, कलर वेरिएंट और कुछ खास फीचर्स अब आधिकारिक तौर पर सामने आ गए हैं। एक दिन पहले ब्रांड ने घोषणा की थी कि RedMagic 11 Air को 20 जनवरी को चीनी मार्केट में पेश किए जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

RedMagic 11 Air स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन- स्टारडस्ट व्हाइट, क्वांटम ब्लैक और ऑरोरा सिल्वर में आएगा। इसमें कर्व्ड ग्लास बैक कवर, रियर पैनल पर रेसिंग ट्रैक डिज़ाइन और ई-स्पोर्ट्स RGB लाइटिंग इफ़ेक्ट है। यह डिवाइस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, एक इंटीग्रेटेड कूलिंग सिस्टम और एक LED फ्लैश है। सामने की तरफ अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होगा।

आने वाले स्मार्टफोन में 9 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी बताई गई हैं। इस डिवाइस में एक एक्टिव कूलिंग फैन और एक 4D अल्ट्रा-थिन आइस-ग्रेड VC कूलिंग सिस्टम है। इसमें प्रोफेशनल गेमिंग शोल्डर कीज़, एक बहुत पतला बेज़ल, फुल स्क्रीन और एक बिल्ट-इन PC एम्यूलेटर है। यह स्मार्टफोन CUBE के Sky Engine और Redcore R4 सेल्फ-डेवलप्ड ई-स्पोर्ट्स चिप के साथ आएगा। ऐसा टीज़ किया गया है कि यह Air सीरीज़ के इतिहास की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आएगा।

