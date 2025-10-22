फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, सिंगर, कंपोजर और एक्टर ऋषभ टंडन का निधन

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) से एक शोक भरी खबर आ रही है। सिंगर और अभिनेता ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon), जिन्हें फकीर के नाम से भी जाना जाता है का निधन हो गया है। इसका क्या कारण था इस बारे में अभी जानकारी नहीं है लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा है।

कैसे हुआ सिंगर का निधन?

पैपराजी पेज विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर साझा की। पोस्ट के अनुसार, ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली गए थे, तभी यह हादसा हुआ। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से कलाकार का अचानक निधन हो गया।

शिव के भक्त थे ऋषभ

ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon) मुंबई के एक सिंगर, कंपोजर और एक्टर हैं। वे अपने शांत स्वभाव और संगीत के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। एक्टर का शिव के प्रति गहरा प्रेम है और उनका इंस्टाग्राम बायो इसी बात को कहता है। उन्होंने लिखा, ‘एक आस्तिक,शिव की ऊर्जाओं से ओतप्रोत।

जानवरों से था गहरा लगाव

ऋषभ के प्रोजेक्टस की बात करें तो उन्होंने “फकीर – लिविंग लिमिटलेस” और “रश्ना: द रे ऑफ़ लाइट” जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। संगीत के अलावा, ऋषभ जानवरों के प्रति अपने लगाव के लिए भी जाने जाते थे। वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते थे और घर पर कई बिल्लियां, कुत्ते और पक्षी पाले हुए हैं। उनका इश्क फकीराना गाना काफी हिट हुआ था।

