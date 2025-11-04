Viral Video : लड़की हाथ जोड़ी , गिड़गिड़ाई भी मगर नहीं माना लड़का, यूजर्स बोले '' हरैसमेंट का केस कर दो .....

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कंटेन्ट होते हैं जिनहे देखने के बाद खुद शॉक हो जाना पड़ता है। अभी भी एक कमाल का वीडियो वायरल हो रहा है। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं।

वायरल वीडियो में ऐसा क्या दिखा?

इस वायरल वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक एक लड़का खड़ा है और उसके सामने लड़की घुटनों पर बैठी हुई है और हाथ जोड़ रही है। वो गिड़गिड़ाते हुए उस लड़के से नहीं मारने के लिए कहती हैं। वो बोलती है कि मत मारो, बहुत दर्द होगा और इसके बाद वीडियो में आता है गजब का ट्विस्ट। दरअसल ये दोनों लुडो खेल रहे थे और लड़की की गोटी कटने वाली थी जिसे छोड़ने के लिए वो गिड़गिड़ा रही थी। वीडियो की शुरुआत और अंत, दोनों ही अलग हैं और इसी कारण वीडियो वायरल हो रहा है।

यहां देखें वायरल वीडियो

इसे इंस्टाग्राम पर bundela.shivi नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और अब तक 12 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है। वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट भी किया है। एक यूजर ने लिखा- हाहा, पहली बार किसी को मरते देख हंसी आई है। दूसरे यूजर ने लिखा- फिर से हमला अचानक से किया गया। तीसरे यूजर ने लिखा- हरैसमेंट का केस कर दो। वहीं बहुत सारे यूजर्स ने हंसने वाला रिएक्शन दिया है।