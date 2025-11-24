यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जीएम का बड़ा खेल उजागर, विभाग के एमडी के नाम का इस्तेमाल कर खूब किया भ्रष्टाचार, अब सेवा ​समाप्त

  1. हिन्दी समाचार
यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार का एक ऐसा खेल उजागर हुआ, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक (GM) उज्जवल कुमार ने अपने प्रबंध निदेशक (एमडी) उज्जलव कुमार के नाम का खूब इस्तेमाल किया।

लखनऊ। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार का एक ऐसा खेल उजागर हुआ, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक (GM) उज्जवल कुमार ने अपने प्रबंध निदेशक (एमडी) उज्जलव कुमार के नाम का खूब इस्तेमाल किया। दरअसल, विभाग के GM और एमडी का नाम एक होने के कारण अक्सर लोग धोखा खा जाते थे, जिसका फायदा GM उज्जवल कुमार ने खूब उठाया और जमकर भ्रष्टाचार भी किया। जब ये मामला उजागर हुआ तो GM उज्जवल कुमार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अब मेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के GM उज्जवल कुमार की सेवाएं आज समाप्त कर दी हैं।

दरअसल, GM उज्जवल कुमार विभाग के प्रबंध निदेशक (एमडी) उज्जलव कुमार के नाम का खूब इस्तेमाल किए। इनके नाम के जरिए इन्होंने कई टेंडर को मैनेज करने के साथ ही कई भ्रष्टाचार भी किए। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव रहे पार्थ सारथी सेन शर्मा तक भी पहुंच गयी थी, जिसके बाद GM उज्जवल कुमार की करतूत धीरे-धीरे उजागर हुई। इसके बाद उनके खिलाफ यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

वेंडर को किया था परेशान
यही नहीं, GM उज्जवल कुमार को लेकर शिकायत थी कि उन्होंने वेंडर को भी खूब परेशान किया। इसकी भी शिकातय एमडी तक पहुंची थी। भ्रष्टाचार समेत कई अन्य शिकायतें लगातार मिलने के बाद GM उज्जवल कुमार पर शिकंजा कसा गया और उनकी सेवाएं आज समाप्त कर दी गईं।

 

