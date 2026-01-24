HyperX Omen 15 गेमिंग लैपटॉप HP इंडिया की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट, कीमत व जरूरी डिटेल्स आयी सामने

  1. हिन्दी समाचार
HP's New Laptop : HyperX Omen 15 गेमिंग लैपटॉप अब Flipkart की ऑफिशियल वेबसाइट के बाद HP इंडिया की वेबसाइट पर भी लिस्ट हो गया है, जिससे इस लैपटॉप की कीमत और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स का पता चलता है। यह लैपटॉप भारत में 26 जनवरी को सेल के लिए उपलब्ध होने वाला था, लेकिन ये पहले ही कंपनी की वेबसाइट पर आ गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

HyperX Omen 15 के फीचर्स की बात करें तो इस में 38.9cm का डायगोनल WQXGA डिस्प्ले है जो 3ms रिस्पॉन्स टाइम, DC डिमिंग टेक्नोलॉजी, 180Hz तक रिफ्रेश रेट, 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो, 500 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB देता है। यह Eyesafe सर्टिफाइड डिस्प्ले के साथ आता है। यह लैपटॉप Intel Core i7-14650HX प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU से लैस है। इसमें 24GB DDR5-5600 MT/s RAM और 1TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD स्टोरेज मिलता है।

नया लैपटॉप Windows 11 Home के साथ प्री-इंस्टॉल्ड आता है। डिवाइस में 70Wh Li-ion पॉलीमर बैटरी है, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से इसे सिर्फ़ 30 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें HDR ऑटो स्विच के साथ 1080p FHD कैमरा है। कनेक्टिविटी पोर्ट में 2 USB टाइप-A पोर्ट, 1 AC स्मार्ट पिन, HDMI-आउट 2.1, हेडफ़ोन/माइक्रोफ़ोन कॉम्बो, RJ-45, और USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। इसका वज़न 2.21kg है और इसका साइज़ 34.3×25.3×2.25cm (सामने से) है।

अन्य फीचर्स- DTS:X Ultra, डुअल स्पीकर, HP ऑडियो बूस्ट, न्यूमेरिक कीपैड के साथ 4-ज़ोन RGB बैकलिट शैडो ब्लैक कीबोर्ड, WiFi 6, ब्लूटूथ 5.4, इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, NVIDIA DLSS-4, ओमेन गेमिंग हब, ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग, अनलीश्ड मोड, AI-एन्हांस्ड ऑडियो और वीडियो, और गेमिंग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी।

HyperX Omen 15 की कीमत की बात करें तो इस गेमिंग लैपटॉप की भारत में कीमत 1,59,999 रुपये है।

