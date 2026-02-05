  1. हिन्दी समाचार
IDF ने एक और हमास कमांडर की हत्या की, हमास टेरर सेल का हेड था

आईडीएफ और शिन बेट ने मोहम्मद इस्साम हसन अल-हाबिल की हत्या की घोषणा की, जिसने आईडीएफ कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो की हत्या की थी। IDF ने एक्स पर बताया कि मोहम्मद इस्साम हसन अल-हबील मारा गया है।

By अनूप कुमार 
