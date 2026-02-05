IDF ने एक और हमास कमांडर की हत्या की, हमास टेरर सेल का हेड था

आईडीएफ और शिन बेट ने मोहम्मद इस्साम हसन अल-हाबिल की हत्या की घोषणा की, जिसने आईडीएफ कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो की हत्या की थी। IDF ने एक्स पर बताया कि मोहम्मद इस्साम हसन अल-हबील मारा गया है।
सेना के अनुसार, अली रजियाना ने पीआईजे की पूरी प्रभावशाली उत्तरी गाजा ब्रिगेड की कमान संभाली थी, वह इसके सैन्य उच्च कमान का सदस्य था, और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए हमास के साथ एक प्रमुख समन्वयक था।
IDF ने एक्स पर बताया कि, मुहम्मद इस्साम हसन अल-हाबिल, जो हमास के एक आतंकी सेल का मुखिया था, उसने IDF ऑब्ज़र्वर कॉर्पोरल नोआ मार्शियानो की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जब वह कैद में थी।
सीज़फ़ायर के खुले उल्लंघन के जवाब में, IDF और ISA ने यह हमला किया। मार्शियानो को 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के दौरान नाहल ओज़ चौकी से अगवा किया गया था।
इस कार्रवाई से मार्शियानो परिवार को राहत मिली है।