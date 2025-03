संसद में गरमाया ‘Voter List’ का मुद्दा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले- पूरे देश में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे, इस पर चर्चा हो

The issue of 'Voter List' heated up in Parliament: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए चर्चा की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो।