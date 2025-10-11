बॉलीवुड के शहंशाह आज मना रहे हैं 83वां जन्मदिन, उनके ये डॉयलॉग आज भी फैंस में भर देते हैं जोश

मुंबई। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन (Bollywood King Amitabh Bachchan) आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। पांच दशकों से अधिक समय तक अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने दमदार अभिनय से सदी के महानायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 6 नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, 16 फिल्मफेयर और 11 स्क्रीन अवॉर्ड्स अपने नाम किया है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, बच्चन परिवार की कुल संपत्ति लगभग 1,630 करोड़ रुपये आंकी गई है। लग्जरी कारों का उनका कलेक्शन और अंतरराष्ट्रीय सम्मान उन्हें बॉलीवुड का सच्चा शहंशाह बनाते हैं।

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयाराज (इलाहाबाद ) में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन (Father Harivansh Rai Bachchan) हिंदी के मशहूर कवि थे और उनकी मां तेजी बच्चन (Mother Teji Bachchan) एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। बिग बी का पूरा नाम अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) है। उनका फिल्मी करियर 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में वॉयस नैरेटर के रूप में शुरू हुआ था। उन्हें पहली बार 1970 के शुरुआती दशक में आनंद, जंजीर और रोटी, कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों से पहचान मिली थी। इसके बाद वे और भी ज्यादा मशहूर हुए और अपने दमदार किरदारों की वजह से “भारत के एंग्री यंग मैन” के नाम से विख्यात होने लगे।

बॉलीवुड इंडस्ट्री (Bollywood Industry) के ‘बिग बी’ उम्र के इस पड़ाव पर भी वे फिल्मों और टीवी शो में सक्रिय हैं। अपने लंबे करियर में अमिताभ बच्चन ने कई उतार-चढ़ाव देखे। कभी लगातार 10 से 12 फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि वे आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं।

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को इसके अलावा, उन्हें दादा साहब फाल्के, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान भी मिले हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, बीबीसी का “Greatest Star of the Millennium” और कई यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया गया है। जून 2000 में Big B पहले ऐसे लाइव एशियाई बने जिनकी वैक्स स्टैच्यू लंदन के मैडम तुसाद्स में लगी है। इसके बाद न्यूयॉर्क (2009), हांगकांग एंड बैंकॉक (2011), वॉशिंगटन DC (2012) और दिल्ली (2017) में भी उनकी स्टैच्यू बन चुकी है।