लखनऊ में 51 पुस्तकों का विमोचन, वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान व प्रतिभा श्री अवार्ड-सीजन 2 का कल होगा आयोजन

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय बोध शोध संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में शुक्रवार, 19 दिसंबर को सायं पांच बजे से 7:30 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन लता फाउंडेशन एवं ब्लू टर्टल प्रोडक्शंस के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित हस्तियां एवं गणमान्य अतिथि शामिल होंगे।

डॉ. अनीता सहगल ‘वसुंधरा’ द्वारा लिखित 51 पुस्तिकाओं का होगा विमोचन

इस कार्यक्रम में प्रख्यात लेखिका डॉ. अनीता सहगल ‘वसुंधरा’ द्वारा लिखित 51 पुस्तिकाओं के भव्य विमोचन से होगी। विभिन्न विषयों पर आधारित ये पुस्तकें साहित्य, शिक्षा एवं बौद्धिक क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती हैं। यह पुस्तक विमोचन समारोह कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगा।

वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान समारोह

पुस्तक विमोचन के उपरांत वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. अनीता सहगल ‘वसुंधरा’ को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम भी एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एवं किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए जाएंगे।

प्रतिभा श्री अवार्ड-सीजन 2

कार्यक्रम के अंतिम चरण में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (JCI) द्वारा आयोजित प्रतिभा श्री अवार्ड – सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष विशेष रूप से भारत के साथ-साथ नेपाल की प्रतिभाओं को भी इस प्रतिष्ठित मंच पर सम्मानित किया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि (एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम एवं वस्त्र), उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री राकेश सचान होंगे। इसके कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे, जिनमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुख एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहेंगी।

कार्यक्रम विवरण

तिथि: 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

समय: सायं 5:00 बजे से 7:30 बजे तक

स्थान: अंतरराष्ट्रीय बोध शोध संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

आयोजक: लता फाउंडेशन एवं ब्लू टर्टल प्रोडक्शंस

आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम साहित्य, प्रतिभा, उपलब्धि एवं उत्कृष्टता के उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो देश-विदेश की प्रतिभाओं एवं गणमान्य अतिथियों को एक ही मंच पर लाने का एक ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा।