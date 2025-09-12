GEN-Z आंदोलन के लीडर ने राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष को दी धमकी, कहा- सुशीला कार्की को PM नहीं बनाया तो गोली खाने को तैयार रहो..

Nepal Political Crisis: नेपाल में GEN-Z आंदोलन के दौरान भारी हिंसा के बाद अंतरिम सरकार बनाने पर पेंच फंसा हुआ है। खबर है कि देश की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया जा सकता है। इसको लेकर गुरुवार को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेनाध्यक्ष अशोक राज सिगडेल के बीच चली बैठक में सहमति बन गयी है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल पर राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष गोली मारने की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है।

दरअसल, वायरल वीडियो GEN-Z आंदोलन का अगुवाई करने वाले हामी नेपाल एनजीओ के सुदन गुरुंग का है। जिसमें गुरुंग ने सुशीला कार्की को पीएम बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष धमकी देते हुए कहा, “सुशीला कार्की को पीएम नहीं बनाया तो सीने पर गोली खाने को तैयार रहो।” इस वीडियो ने खलबली मचा दी है। वह सेना के अफसर को फोन पर धमकी दे रहे हैं कि अगर सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो वो राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे।

इस वीडियो में गुरूंग धमकी देते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति को गोली मारने या खुद गोली खाने तक की बात कर रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार रात का बताया जा रहा है। बता दें कि सुदन गुरुंग की हामी नेपाली संस्था ने GEN-Z आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा किया है। हामी नेपाली ने डिस्कर्ड पर तथाकथित रूप से वोटिंग करवाया। कार्की के नाम पर सबसे अधिक वोट आने का दावा करते हुए उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं।