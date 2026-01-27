लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 97 से अधिक रक्तवीर हुए शामिल

लखनऊ : लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने 77वें गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का रविवार को आयोजन किया। इसमें 97 लोगों ने चेक कराया 70 लोग डोनेट किये और 27 रक्तदानी स्वास्थ्य कारणों से रिजेक्ट हो गए। करीब 130 लोग पहुंचे थे। रक्तदान शिविर का यूपी पुलिस में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह (फाउंडर) सपत्नी सरिता सिंह के मार्गदर्शन किया।

यह रक्तदान शिविर (ब्लड बैंक) शताब्दी फेज-2 किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ में आयोजित किया गया। राष्ट्रगान के साथ रक्तदान शिविर का शुभांम्भ किया गया। रक्तवीरों और रक्तवीरांगनाओं ने एक हाथ में तिरंगा एक हाथ से रक्तदान का संकल्प लेकर रक्तदान किया। यूपी पुलिस में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह केवल रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक ही नहीं करते, बल्कि पहले खुद चाहे देहदान, अंगदान, नेत्र दान का संकल्प पत्र भरना हो रक्तदान करना हो स्वयं आगे बढ़कर ऐसा कर समाज के लिए अद्भुत मिशाल पेश की है। आज के युग में ऐसे बहुत कम ही लोग होते है। जो समाज के लिए अपना जीवन ही स​​मर्पित कर दिया हो।