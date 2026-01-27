  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 97 से अधिक रक्तवीर हुए शामिल

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 97 से अधिक रक्तवीर हुए शामिल

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने 77वें गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का रविवार को आयोजन किया। इसमें 97 लोगों ने चेक कराया 70 लोग डोनेट किये और 27 रक्तदानी स्वास्थ्य कारणों से रिजेक्ट हो गए। करीब 130 लोग पहुंचे थे। रक्तदान शिविर का यूपी पुलिस में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह (फाउंडर) सपत्नी सरिता सिंह के मार्गदर्शन किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ : लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने 77वें गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का रविवार को आयोजन किया। इसमें 97 लोगों ने चेक कराया 70 लोग डोनेट किये और 27 रक्तदानी स्वास्थ्य कारणों से रिजेक्ट हो गए। करीब 130 लोग पहुंचे थे। रक्तदान शिविर का यूपी पुलिस में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह (फाउंडर) सपत्नी सरिता सिंह के मार्गदर्शन किया।

पढ़ें :- Video : पवन सिंह ने दोस्त की बर्थडे पार्टी में खोया आपा, शख्स की तरफ गुस्से में आगे बढ़े तो गार्ड्स और लोगों ने रोका

यह रक्तदान शिविर (ब्लड बैंक) शताब्दी फेज-2 किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ में आयोजित किया गया। राष्ट्रगान के साथ रक्तदान शिविर का शुभांम्भ किया गया। रक्तवीरों और रक्तवीरांगनाओं ने एक हाथ में तिरंगा एक हाथ से रक्तदान का संकल्प लेकर रक्तदान किया। यूपी पुलिस में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह केवल रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक ही नहीं करते, बल्कि पहले खुद चाहे देहदान, अंगदान, नेत्र दान का संकल्प पत्र भरना हो रक्तदान करना हो स्वयं आगे बढ़कर ऐसा कर समाज के लिए अद्भुत मिशाल पेश की है। आज के युग में ऐसे बहुत कम ही लोग होते है। जो समाज के लिए अपना जीवन ही स​​मर्पित कर दिया हो।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 97 से अधिक रक्तवीर हुए शामिल

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक...

जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का करेंगी प्रयास: सीएम योगी

जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें सिर...

Bar Council Elections : लखनऊ में बार काउंसिल चुनाव रणक्षेत्र बना, वकीलों ने बूथ उखाड़े, कुर्सियां तोड़ीं किया तांडव

Bar Council Elections : लखनऊ में बार काउंसिल चुनाव रणक्षेत्र बना, वकीलों...

कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने सरेआम मचाया आतंक, रंगदारी न देने पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने सरेआम मचाया आतंक,...

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए प्रावधानों को तत्काल वापस लें या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दें

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए...

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर मुकाबला, अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई BJP

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर...