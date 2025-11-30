  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. BJP की राजनीति का प्रमुख हथियार विपक्ष पर दबाव बनाना और डराने की राजनीति अपनाना रह गया: सचिन पायलट

BJP की राजनीति का प्रमुख हथियार विपक्ष पर दबाव बनाना और डराने की राजनीति अपनाना रह गया: सचिन पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, भाजपा की केवल विपक्ष पर दबाव बनाती है और डराने का काम करती है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो बिल्कुल उचित हैं। भाजपा के पास उनका कोई ठोस जवाब नहीं है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, भाजपा की केवल विपक्ष पर दबाव बनाती है और डराने का काम करती है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो बिल्कुल उचित हैं। भाजपा के पास उनका कोई ठोस जवाब नहीं है।

पढ़ें :- सोनिया और राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज की FIR

दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald case) को लेकर सिसासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा (BJP) इस मुद्दे को लेकर लगातार गांधी परिवार पर हमलावर है। सचिन पायलट ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह स्पष्ट है कि भाजपा की राजनीति का प्रमुख हथियार विपक्ष पर दबाव बनाना और डराने की राजनीति अपनाना रह गया है। जिस परिवार का इतिहास देशभक्ति, त्याग और शहादत से जुड़ा रहा हो, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव डाला ही नहीं जा सकता।

पढ़ें :- तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर

राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए है, वे बिल्कुल उचित हैं और भाजपा के पास उनका कोई ठोस जवाब नहीं है। नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद आरोपों पर आधारित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंत में सत्य की विजय होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cough Syrup Smuggling Case : मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता को पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया , सिंगापुर भागने की थी तैयारी

Cough Syrup Smuggling Case : मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता को...

यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को किया मजबूत

यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए मोबिलिटी...

RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव, बोले- मुफ्तखोरी की संस्कृति चुनाव में जिता सकता है, लेकिन शिक्षा-स्वास्थ्य के निवेश की राह में बनती है रोड़ा

RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव, बोले- मुफ्तखोरी की संस्कृति चुनाव में...

अभिनेता ऋतिक रोशन ने की फिल्म 120 बहादुर की तारीफ, फरहान अख्तर को बताया शानदार

अभिनेता ऋतिक रोशन ने की फिल्म 120 बहादुर की तारीफ, फरहान अख्तर...

BJP की राजनीति का प्रमुख हथियार विपक्ष पर दबाव बनाना और डराने की राजनीति अपनाना रह गया: सचिन पायलट

BJP की राजनीति का प्रमुख हथियार विपक्ष पर दबाव बनाना और डराने...

अहमदाबाद में भारतीय आर्म्ड फोर्सेज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए आयोजित की गई मैराथन, 24 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

अहमदाबाद में भारतीय आर्म्ड फोर्सेज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए आयोजित की...