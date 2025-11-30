BJP की राजनीति का प्रमुख हथियार विपक्ष पर दबाव बनाना और डराने की राजनीति अपनाना रह गया: सचिन पायलट

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, भाजपा की केवल विपक्ष पर दबाव बनाती है और डराने का काम करती है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो बिल्कुल उचित हैं। भाजपा के पास उनका कोई ठोस जवाब नहीं है।

दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald case) को लेकर सिसासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा (BJP) इस मुद्दे को लेकर लगातार गांधी परिवार पर हमलावर है। सचिन पायलट ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह स्पष्ट है कि भाजपा की राजनीति का प्रमुख हथियार विपक्ष पर दबाव बनाना और डराने की राजनीति अपनाना रह गया है। जिस परिवार का इतिहास देशभक्ति, त्याग और शहादत से जुड़ा रहा हो, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव डाला ही नहीं जा सकता।

राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए है, वे बिल्कुल उचित हैं और भाजपा के पास उनका कोई ठोस जवाब नहीं है। नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद आरोपों पर आधारित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंत में सत्य की विजय होगी।