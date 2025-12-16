'MGNREGA का नाम बदलकर 'गोडसे' ही रख देना चाहिए था...' सपा MP रामजी लाल सुमन ने केंद्र पर कसा तंज़

VB-G RAM G Bill to replace MGNREGA: केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) की जगह VB-G RAM G बिल लाने जा रही है। इस बीच, विपक्ष ने केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इस योजना का नाम बदलने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने मंगलवार को तंज कसते हुए कहा कि इस योजना का नाम गोडसे कर देते तो ज्यादा अच्छा था।

संसद कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर टिप्पणी की। उन्होंने पीटीआई से कहा, “”ये अति दुर्भग्यपूर्ण है। महात्मा गांधी से बड़ा आदमी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उनके निधन के बाद सोवियत रूस को छोड़कर दुनिया का कोई ऐसा झण्डा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में झुका न हो। उन्होंने केंद्र सरकार निशाना साधते हुए कहा, ” ये गोडसे की सन्तानें हैं… इस योजना का नाम गोडसे कर देते तो ज्यादा अच्छा था।”

सपा सांसद ने आगे कहा, “साल 2005 में ये योजना शुरू हुई। इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी कि इस योजना से हम जो लक्ष्य हासिल करना चाहते थे कितना हासिल हुआ। दो दिन पहले सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि हम 50 दिन का ही काम दे पाये। विभिन्न प्रांतों में मनरेगा मजदूरों को जो वेतन मिलता है वो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में ये वेतन 252 रुपए है, जबकि 500 रुपये में कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है… 40 फीसदी पैसा इस योजना पर राज्यों को खर्च करना होगा, ये अव्यावहारिक है। उनके भी अपने सीमित संसाधन होते हैं। मुझे संदेह है कि योजना सफल हो पाएगी।”