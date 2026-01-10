Motorola Signature स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर प्रमुख स्पेक्स किए गए टीज़

Motorola Signature Smartphone: ग्लोबल मार्केट में डेब्यू करने के बाद, मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन अब भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट पहले ही फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है। इस बीच, मोटोरोला इंडिया ने आधिकारिक तौर पर अपकमिंग स्मार्टफोन का डिज़ाइन दिखाया है और घोषणा की है कि यह जल्द ही देश में लॉन्च होगा।

फ्लिपकार्ट की माइक्रोसाइट ने अपकमिंग मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन के बारे में कुछ अहम डिटेल्स बताई हैं। यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 SoC के साथ लॉन्च होने की पुष्टि हुई है। यह पैंटोन मार्टिनी ऑलिव (ट्विल-प्रेरित फिनिश) और पैंटोन कार्बन (लिनन-प्रेरित फिनिश) में आता है। इस डिवाइस में एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमीनियम है, इसका वज़न 186g है, और यह 6.99mm की अल्ट्रा-थिन बॉडी के साथ आता है।

यह फोन दुनिया के पहले 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ आता है और इसमें 50MP Sony LYTIA 828 सेंसर लगा है। यूज़र्स डॉल्बी विज़न सपोर्ट के साथ 8K रिज़ॉल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्लोज-अप डिटेल के लिए मैक्रो मोड, 3x ऑप्टिकल ज़ूम और सटीक एक्सपोज़र के लिए 3-इन-1 मल्टीस्पेक्ट्रल लाइट सेंसर है। DXOMARK ने इसे भारत के टॉप 5 कैमरा फ़ोन में रैंक किया है।

मोटोरोला सिग्नेचर में AI एक्शन शॉट, AI अडैप्टिव स्टेबिलाइज़ेशन और AI ग्रुप शॉट जैसी क्षमताएं हैं, साथ ही Moto AI फीचर्स भी हैं। Motorola Signature भारत का पहला स्मार्टफोन है जो दुनिया भर के बड़े शहरों में ट्रैवल, डाइनिंग, वेलनेस, लाइफस्टाइल और एक्सक्लूसिव क्लब एक्सेस में खास मदद और हमेशा ऑन सपोर्ट के साथ 24×7 एक्सक्लूसिव प्रिविलेज सर्विस देता है।