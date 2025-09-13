योगी की पुलिस के डर से थर थर कांपा हत्या आरोपी, एसएसपी ऑफिस पहुँच किया सरेंडर, मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में किया था गिरफ्तार

हिन्दू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की शाम सरेआम हत्या करने वाला आरोपी लक्की यादव वकीलों की फौज लेकर एसएसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण करने पंहुचा लेकिन एसएसपी ऑफिस में नहीं तो बराबर में एसपी देहात के ऑफिस में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया.
मुरादाबाद :- हिन्दू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की शाम सरेआम गोली मार कर हत्या करने वाले गैंग का एक आरोपी लक्की यादव वकीलों की फौज के साथ कांपता हुआ एसएसपी कार्यालय पहुँच गया और योगी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. क्योंकि इस गैंग के सरगना सन्नी दिवाकर को थाना कटघर पुलिस ने एक मुटभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था. इसी मुटभेड़ में गैंग सरगना सन्नी दिवाकर के दोनों पैरों में पुलिस की गोलियां लगी थी.
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की पुलिस का बदमाशों में खौफ साफ दिखाई दें रहा हैं. बदमाश या तो बिल में छुप गए हैं जो बदमाश अपराध करता हैं या पुलिस के डर से थाने या पुलिस अधिकारीयों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस में देखने को मिला जब हिन्दू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की शाम सरेआम हत्या करने वाला आरोपी लक्की यादव वकीलों की फौज लेकर एसएसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण करने पंहुचा लेकिन एसएसपी ऑफिस में नहीं तो बराबर में एसपी देहात के ऑफिस में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने कटघर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया.
क्यों किया हत्या आरोपी लक्की यादव ने आत्मसमर्पण:-
हिन्दू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की शाम सरेआम हत्या करने वाले गैंग का सरगना सन्नी दिवाकर को थाना कटघर पुलिस ने एक मुटभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था. इसी मुटभेड़ में गैंग सरगना सन्नी दिवाकर के दोनों पैरों में पुलिस की गोलियां लगी थी. एक गोली उसके सीधे पैर के घुटने को छेदती हुई आर पार निकल गई थी. दूसरी गोली दूसरी टांग में लगी थी उपचार के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया हैं. सन्नी दिवाकर की यह हालत देख गैंग के अन्य साथियों को योगी पुलिस का डर सता रहा है. कही पुलिस उनका सीधा एनकाउंटर न कर दे. इसी डर से शुक्रवार की शाम लक्की दिवाकर अपने साथ वकीलों की फौज लेकर एसएसपी कार्यालय पहुँच गया और मौत के डर से सरेंडर कर दिया. दरअसल म्रतक कमल चौहान के परिजनों ने गैंग सरगना सन्नी दिवाकर सहित कुल 6 लोगो को आरोपी बनाया था. जिसमें लक्की सहित अभी तक 2 आरोपी ही पुलिस की गिरफ्त में आये है. 4 अभी फरार चल रहे है.
सुशील कुमार सिंह
मुरादाबाद