'भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने का मकसद पूरा...' ट्रंप के मंत्री ने 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने के दिये संकेत

India-US relations : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को टैरिफ में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। उन्होंने पिछले साल रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% के 'दंडात्मक टैरिफ' लगाने का ऐलान किया था। इस पर ट्रंप ने हाल में कहा था कि भारत ने अब रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब उनके वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने का मकसद पूरा हो गया है।
स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोका जा सके। बेसेंट ने यह भी दावा किया कि जिस उद्देश्य से यह टैरिफ लगाया गया था, वह अब पूरा हो चुका है। उन्होंने इसे अमेरिका की बड़ी सफलता बताया है। ट्रंप प्रशासन के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका की ओर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के सख्त कदम के कारण भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है और यह खरीद पूरी तरह से चरमरा गई है।
स्कॉट बेसेंट ने आगे कहा कि फिलहाल भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अब 25 फीसदी टैरिफ को हटाने के पक्ष में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, ‘टैरिफ अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें हटाने का एक रास्ता मौजूद है।’ हालांकि, बेसेंट ने अमेरिका की तरह यूरोपीय देशों की ओर से भारत पर सख्त कार्रवाई न करने की आलोचना भी की और दावा किया कि यूरोप ने इसलिए टैरिफ या जुर्माना नहीं लगाया, क्योंकि वे भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते हैं।
Breaking: US Treasury Secretary says 25% tariff penalty on India could be removed
“Our 25% tariff on India has been a huge success. Indian purchases of Russian oil have collapsed. The tariffs are still on. I would imagine there is a path to take them off now” pic.twitter.com/o2GHLnSCjT
