IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान आज! रोहित-कोहली की होगी वापसी, देखें- संभावित स्क्वाड

Indian ODI squad for Australia tour: बीसीसीआई शनिवार (4 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर सकता है। जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। क्योंकि ये दो दिग्गज, जो फिलहाल केवल एकदिवसीय प्रारूप में ही खेलते हैं। रोहित को तीन वनडे सीरीज में कप्तानी संभालेंगे। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर के चयन पर फैंस की नजरें टिकी होंगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल होंगे भारत के नए वनडे कप्तान, रोहित शर्मा की जगह लेंगे

रिपोर्ट्स की माने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले ज़्यादातर खिलाड़ियों को वनडे के लिए चुने जाने की उम्मीद है। ऐसे में श्रेयस अय्यर को मौका मिलना तय है, जिन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह भारत के लिए सर्वोच्च स्कोरर थे। सीरीज में संजू सैमसन को दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के विकल्प में चुना जा सकता है। हार्दिक पांड्या अगर चोट के कारण नहीं खेलते हैं, तो स्क्वाड में वनडे में शिवम दुबे या नीतीश कुमार रेड्डी को उनकी जगह मौका मिल सकता है।

यशस्वी जायसवाल के लिए भी जगह बननी चाहिए, जो एशिया कप टीम में जगह बनाने से चूक गए थे। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज की वापसी की संभावना है। मोहम्मद शमी का खेलना मुश्किल लग रहा है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड का हिस्सा थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए संभावित भारतीय स्क्वाड:

रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल/यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे या नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह/हर्षित राणा, संजू सैमसन।

पढ़ें :- IND vs WI : 'अपोलो टायर्स' लिखी जर्सी में उतरा भारत, शास्त्री चुटकी लेते हुए बोले- उम्मीद है यह लंबा टिकेगी

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

भारत अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा, जिसकी शुरुआत वनडे सीरीज से होगी, जिसके मैच 19 अक्टूबर (पर्थ), 23 अक्टूबर (एडिलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) में खेले जाएंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पांच मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जाएगी, जिसके लिए टी20 टीम की घोषणा भी वनडे टीम के साथ ही होने की उम्मीद है।

