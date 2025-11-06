तवे से रोटी पलटनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी : लालू प्रसाद यादव

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में गुरुवार को 121 सीटों पर हो रही पहले चरण की वोटिंग के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने मतदान करने के बाद उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए एक्स पर तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। उन्होंने लिखा कि 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।

