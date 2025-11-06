तवे से रोटी पलटनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी : लालू प्रसाद यादव

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में गुरुवार को 121 सीटों पर हो रही पहले चरण की वोटिंग के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने मतदान करने के बाद उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए एक्स पर तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। उन्होंने लिखा कि 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।

पढ़ें :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद राजद और कांग्रेस नोचेंगे एक दूसरे के बाल

पढ़ें :- राजद ने चुनाव आयोग पर लगाया धांधली का आरोप, कहा- महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काट कराई जा रही स्लो वोटिंग

