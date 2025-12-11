'RSS नहीं भाजपा तय करेगी PM मोदी का उत्तराधिकारी...' मोहन भागवत का बड़ा बयान

PM Modi’s Successor: भाजपा में बड़े फैसले लेने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अहम भूमिका मानी जाती रही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तय करने के फैसले को संघ ने अब भाजपा पर छोड़ दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान ने इसके संकेत दिये हैं। भागवत ने कहा कि वह सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हैं।

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी इस साल 75 वर्ष के हो चुके हैं। इससे पहले उनके रिटायरमेंट की अटकलें लग रही थीं। लेकिन, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल किया गया। जिसका जवाब देते हुए भागवत ने कहा, “कुछ सवाल मेरे दायरे से बाहर हैं, इसलिए इस बारे में मुझे कुछ भी कहना नहीं है।”

आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा, “मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं, और कुछ नहीं. मोदी जी के बाद कौन, यह खुद मोदी जी और भाजपा को तय करना है।” उन्होंने यह बयान 9 दिसंबर को चेन्नई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में दिया था। हालांकि, भागवत के बयान से स्पष्ट है कि भाजपा के भविष्य पर आरएसएस अब कोई हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं है।