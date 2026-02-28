'खुद को विश्वगुरु बताने वाले की पोल खुल गई...' ट्रंप ने की PAK की तारीफ़ तो कांग्रेस ने PM मोदी पर कसा तंज

Trump's remarks on Pak-Afghan conflict : अफगानिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। जिसको लेकर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को ट्रंप का "पूरा" सपोर्ट "इंडियन हग्लोमेसी" के लिए एक और झटका है और दुनिया, खासकर अमेरिका, को "खुद को विश्वगुरु" कहने का अंदाज़ा हो गया है।
कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी और सांसद जयराम रमेश ने शनिवार एक्स पोस्ट में कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप का अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को ज़ोरदार और साफ़ सपोर्ट देना भारत की ‘हग्लोमेसी’ के लिए एक और झटका है। उन्होंने एक बार फिर उस आदमी की तारीफ़ की है जिसकी भड़काऊ बातों ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों का बैकग्राउंड तैयार किया था, जिन्हें पाकिस्तान ने करवाया था।’
रमेश ने आगे लिखा, ‘US के साथ हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बुरी तरह फेल हो गई है, जैसा कि मिस्टर मोदी के अचानक एकतरफ़ा ट्रेड डील के आगे सरेंडर करने से पता चलता है, जिसमें भारत ने खासकर अमेरिकी किसानों से इम्पोर्ट करने के पक्के वादे किए हैं, जबकि US ने भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट की इजाज़त देने के लिए धुंधले वादे किए हैं। इतना ही नहीं, एग्रीमेंट के कुछ दिनों बाद ही, US ने भारत से सोलर मॉड्यूल पर 125.87% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी।’
President Trump’s full-throated and categorical support for Pakistan in its war with Afghanistan is another setback for Indian 'huglomacy.'
He has once again gone out of his way to praise the man whose inflammatory remarks provided the backdrop to the terrorist attacks in… pic.twitter.com/TuLyt8mzyJ
पढ़ें :- निर्दोषों की हत्या के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब, अफगान के हमले में मारे गए पाक के 55 जवान
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 28, 2026
उन्होंने लिखा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप के बार-बार पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ नज़दीकियां बढ़ाने और भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने की बात से हमारी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी को बार-बार झटका लगा है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने तरीकों से अवॉर्ड पाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन सच तो यह है कि खुद को विश्वगुरु बताने वाले की पोल खुल गई है और दुनिया, खासकर US, को उसका नतीजा मिल गया है।’
पाक-अफगान संघर्ष पर ट्रंप की टिप्पणी
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के खिलाफ “खुली जंग” छेड़ने और क्या वह लड़ाई रोकने के लिए दखल देंगे? इस पर उन्होंने कहा, “मैं (दखल) दूंगा। पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और देश “बहुत अच्छा” कर रहा है।’ ट्रंप ने आगे कहा, “उनके (पाकिस्तान) पास एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास एक बेहतरीन जनरल हैं। उनके (पाकिस्तान) पास एक बेहतरीन लीडर हैं, दो ऐसे लोग हैं जिनकी मैं सच में बहुत इज़्ज़त करता हूं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है।”
इससे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने शुक्रवार को पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलूच से बात की और “पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल की लड़ाई में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया। हम हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं और तालिबान के हमलों से खुद को बचाने के पाकिस्तान के हक का सपोर्ट करते हैं।”