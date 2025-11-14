बिहार में जन-कल्याण की भावना और विकास की जीत हुई है : पीएम मोदी

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के वोटों की गिनती अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। अब तक के रुझान में यहां एनडीए (NDA) बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस बंपर जीत पर पहली प्रक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के वोटों की गिनती अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। अब तक के रुझान में यहां एनडीए (NDA) बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस बंपर जीत पर पहली प्रक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है।

पीएम मोदी ने लिखा कि बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं! आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले।

