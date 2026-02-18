  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादित फैसला, कहा-‘पायजामे का नाड़ा खींचना दुष्कर्म की कोशिश’

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादित फैसला, कहा-‘पायजामे का नाड़ा खींचना दुष्कर्म की कोशिश’

The Supreme Court overturned the Allahabad High Court's controversial decision, saying, "Pulling the string of a pajama is an attempt to rape."

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पायजामे का नाड़ा खींचना और स्तन छूना साफ तौर पर दुष्कर्म की कोशिश है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विवादित फैसला भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि नाड़ा खींचना या तोड़ना सिर्फ दुष्कर्म करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और 10 फरवरी को उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ लगे सख्त आरोपों को भी बहाल कर दिया।

पढ़ें :- राहुल जी Leader of Opposition हैं या Leader of Liars...शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना

जानें क्या है पूरा मामला?

10 नवंबर 2021 को एक महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वह और उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी उसकी ननद के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उनके गांव के ही पवन, आकाश और अशोक ने उनकी बेटी को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने की पेशकश की। महिला ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की और उसके पायजामे का नाड़ा भी खींच लिया। बच्ची की चीख सुनकर दो लोग वहां पहुंचे और उन्हें देखकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादित फैसला, कहा-'पायजामे का नाड़ा खींचना दुष्कर्म की कोशिश'

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादित फैसला, कहा-'पायजामे का नाड़ा...

कांग्रेस, बोलीं- मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का बनाया मजाक, चीनी Robotic Dog को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारतीय आविष्कार, अभी और भद्द पिटवाना है बाकी?

कांग्रेस, बोलीं- मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का बनाया मजाक, चीनी...

बिना टिकट कार्रवाई का डर दिखाकर TTE ने लड़की को AC फर्स्ट केबिन में ले जाकर चलती ट्रेन में रेप, मऊ से परीक्षा देकर गोरखपुर आ रही थी पीड़िता

बिना टिकट कार्रवाई का डर दिखाकर TTE ने लड़की को AC फर्स्ट...

'सहमति से बना शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं', कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

'सहमति से बना शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं', कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

Rajya Sabha Election 2026 : चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव तारीखों का किया एलान, जानिए कब होगा मतदान?

Rajya Sabha Election 2026 : चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37...

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, बोलीं-'अजित पवार की मौत की हो CBI जांच', इस घटना की सच्चाई सामने आना जरूरी

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, बोलीं-'अजित पवार की मौत की हो CBI...